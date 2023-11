JetBlue reageert op vertrek Schiphol

JetBlue krijgt na 31 maart 2024 geen slots meer op Schiphol. Daarover is de luchtvaartmaatschappij niet te spreken.

Omdat de Amsterdamse luchthaven moet krimpen, worden de kaarten opnieuw geschud. De slotcoördinator (ACNL) gaf aan dat maatschappijen met ‘historische’ slots op Schiphol mogen blijven vliegen. Daarmee wordt bedoeld dat luchtvaartmaatschappijen die al langere tijd gebruik maken van het vliegveld wel start- en landingsrechten behouden. JetBlue landde afgelopen zomer voor het eerst op Schiphol en voldoet niet aan die voorwaarde. ‘Wij constateren dat de implementatie van de eerste fase van het geluidsreductieplan van de Nederlandse regering op Schiphol een ongerechtvaardigde en onredelijke discriminerende en concurrentiebeperkende praktijk vormt, en verder vinden wij dat de Nederlandse regering een ongerechtvaardigde en onredelijke beperking heeft opgelegd over de toegang van een luchtvaartmaatschappij tot de markt tussen de VS en Amsterdam’, zegt JetBlue in een verklaring.

Open Skies-verdrag

De luchtvaartmaatschappij kaartte eerder aan dat dit leidt tot een schending van het Open Skies-verdrag, een verdrag dat vrijverkeer tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie mogelijk maakt. ‘Zoals we al eerder aan het Nederlandse ministerie hebben laten weten, zijn we van mening dat deze stap een ernstig risico vormt voor het Open Skies-verdrag’, aldus JetBlue.

Mogelijk tegenmaatregelen

De luchtvaartmaatschappij vroeg aan het Amerikaanse Department of Transportation (DOT) of KLM mogelijk geweerd kan worden van New York John F. Kennedy. Aan mogelijke sancties aan Nederlandse maatschappijen gaf het land gehoor. Zij moeten hun vluchtschema’s publiekelijk delen met DOT zodat ‘proportionele tegenmaatregelen’ genomen kunnen worden. 13 november zal het ministerie de Nederlandse regering en de Europese Commissie hierover op de hoogte brengen. Gehoopt wordt dat een passende middenweg gevonden kan worden zodat de VS geen maatregelen hoeft te nemen.