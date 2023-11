KLM minder naar JFK? ‘Gaat gewoon pijn doen’

Luchtvaartdeskundige Joris Melkert denkt dat de Verenigde Staten naar aanleiding van de krimp van Schiphol KLM pijn kunnen gaan doen.

Met een reductie van het aantal vliegbewegingen op Schiphol die vanaf 31 maart volgend jaar ingaat, moeten luchtvaartmaatschappijen snijden in het aantal slots. Vanaf die datum vinden jaarlijks 460.000 vluchten doorgang in plaats van 500.000. Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen, waaronder Delta, maken op grote schaal gebruik van het Amsterdamse vliegveld. Door de krimp zal het echter zo zijn dat zij niet meer zo vaak naar Schiphol kunnen vliegen als voorheen.

VS niet blij met krimp

De Verenigde Staten oefenden eerder reeds druk uit op zowel Mark Harbers, demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat als Eerste en Tweede Kamerleden om de krimp van Schiphol controversieel te verklaren. De relatie tussen Amerikaanse en Nederlandse luchtvaartmaatschappijen kan hierdoor volgens het land onder druk komen te staan. De kans bestaat dat KLM het aantal vluchten naar het Amerikaanse continent moet beperken en dat die landen, waaronder de VS en Canada, bepalen naar welke bestemmingen KLM nog wel mag vliegen. ‘Dat gaat gewoon gebeuren. Als Amerikaanse maatschappijen minder slots krijgen om naar Nederland te komen, krijgt Nederland minder slots om naar Amerika te vliegen’, aldus Melkert bij BNR.

Minder naar JFK?

Daarnaast vroeg nieuwkomer JetBlue, die inmiddels te horen heeft gekregen vanaf 31 maart 2024 niet langer gebruik te kunnen maken van Schiphol, advies bij het Amerikaanse Department of Transportation (DOT) om KLM mogelijk van New York John F. Kennedy te weren. Dat kan KLM duur komen te staan. ‘Misschien denken ze: dan maar een paar keer minder naar New York in de week. Dat gaat gewoon pijn doen’, aldus Melkert die verwacht dat de VS zal kijken waarmee KLM het hardst getroffen kan worden.