Hamburg Airport gesloten door gijzeling

De luchthaven van Hamburg is sinds zaterdagavond gesloten voor al het vliegverkeer wegens een gijzelingsactie.

Een 35-jarige man brak zaterdagavond rond 8 uur met zijn auto door het hek van Hamburg Airport en reed het platform op. Het vliegverkeer werd daarop onmiddellijk stilgelegd. Ook werden de terminals ontruimd en alle ingangen geblokkeerd. De man gooide tijdens zijn rit twee brandende flessen uit de auto, ‘een soort molotovcocktail’. De ontstane brand was al snel geblust. Ook zou hij ook twee keer in de lucht hebben geschoten. Hij parkeerde zijn auto vervolgens voor een Boeing 737 van Turkish Airlines, waar op dat moment al reizigers in zaten.

Al snel werd duidelijk dat zijn vier jaar oude dochter ook in de auto zat. De man, van Turkse afkomst, zou haar hebben ontvoerd naar aanleiding van een ruzie over de voogdij. Hij eist een vlucht naar Turkije voor hem en zijn dochter. De moeder van het kind had de politie al eerder ge├»nformeerd over een mogelijke ontvoering. Zij is inmiddels ook aanwezig op de luchthaven van Hamburg. De politie staat samen met een tolk in contact met de man en geeft aan erop te vertrouwen ‘dat er een oplossing komt’.

Annuleringen

De gijzelingsactie heeft gevolgen voor tienduizenden reizigers. Voor zondag stonden er in totaal 286 vluchten gepland. Een groot deel daarvan is geannuleerd. Andere vluchten zijn tijdelijk verplaatst naar luchthavens in de buurt, zoals Bremen. Hamburg Airport blijft tot nader orde gesloten. Reizigers worden verzocht niet naar het vliegveld te komen.

De gijzelingsactie kwam zondagmiddag rond 1 uur ten einde. De man is opgepakt door de politie, zijn dochter is ongedeerd gebleven. De luchthaven blijft voor de rest van de dag gesloten.