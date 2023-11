KLM Cargo 747 keert om naar Schiphol

Een Boeing 747 van KLM Cargo keerde afgelopen dinsdagavond terug naar Schiphol na een blikseminslag.

De 747, registratie PH-CKB, vertrok 22:50 uur vanaf de Kaagbaan op weg naar het Zuid-Afrikaanse Johannesburg. Na vertrek sloeg de bliksem in. Ondanks dat zette de piloten de klim voort en verlieten zij via Roosendaal het Nederlandse luchtruim. De 747 bereikte boven de grens tussen België en Frankrijk een hoogte van omgerekend bijna tien kilometer. Eenmaal in het Franse luchtruim besloten de piloten toch terug te keren richting Schiphol, volgens AV Herald omdat digitale storingen als gevolg van de inslag checklistwerk vereisten. Tevens merkte de flight crew een elektrische geur op. In het verleden is gebleken dat een afwijkende geur of lucht in een vliegtuig een gevaar kan vormen voor de gezondheid. Een (ongeplande) landing is dan ook gewenst.

Na blikseminslag keerde de 747 om naar Schiphol © Flightradar24.com

Brandstof dumpen

De vluchttijd vanuit Schiphol naar Johannesburg bedraagt ongeveer tien uur. De 747 had derhalve een grote hoeveelheid kerosine bij zich. Boven de Noordzee werd dan ook brandstof gedumpt. De 747 maakte twee ovale rondjes ter hoogte van de Amsterdamse luchthaven en Terschelling. Daarna kwam het vliegtuig via Egmond aan Zee Nederland binnen en lijnde het op voor de Polderbaan. Daar landde het circa twee uur na take-off. Vervolgens reed de Jumbo naar de vrachtterminal op Schiphol-Rijk. Wat de exacte schade is, is niet bekend. Een dag later maakte de 747 haar rentree met alsnog een vlucht naar Johannesburg. Daar landde de machine tien uur en vijftien minuten later.