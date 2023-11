Luchtverkeersleiding: ‘Je moet beter luisteren’

Een piloot van Qatar Airways had veel moeite met het begrijpen van de instructies van de luchtverkeersleiding op San Francisco International Airport. Het zorgde voor veel frustratie bij de dienstdoende verkeersleider, die de Qatarese piloot aansprak op zijn luistervaardigheden.

Vlucht QR738 werd uitgevoerd met een Airbus A350-1000. Toestellen van een dergelijk formaat maken op de luchthaven van San Francisco vrijwel altijd gebruik van de twee langste banen: baan 28L en 28R. Om daar te komen moeten vliegtuigen de twee kortste banen, 01L en 01R, kruisen. Piloten moeten eerst toestemming krijgen van de verkeersleiding om de banen over te steken. Een belangrijk onderdeel is de toegewezen instructies terugmelden aan de verkeersleiding ter voorkoming van misverstanden.

De toren probeerde eerst vijf keer tevergeefs contact te leggen met de wachtende A350. Toen het contact was hersteld lukte het de Qatar Airways-piloot niet de verschillende baannummers uit elkaar te halen. Zodoende maakte hij veel fouten. ‘Dat zijn nu al drie opeenvolgende herhalingsfouten. Je moet beter luisteren’, aldus de luchtverkeersleiding. Tot slot reageerde de piloot ook nog op een bericht dat bestemd was voor een American Airlines-vlucht. De verkeersleider reageerde: ‘Nee! Ik heb talloze vliegtuigen op mijn frequentie, luister naar hun callsigns! Blijf op mijn frequentie!’ Uiteindelijk vertrok het toestel veilig richting Doha.

Incidenten

Communicatieproblemen zorgden dit jaar al meermaals voor gevaarlijke situaties, met name op Amerikaanse luchthavens. Zo kwamen in januari een 777 van United Airlines en een Cessna 208B bijna met elkaar in botsing, terwijl een maand later een 767F van FedEx bijna op een Southwest 737 landde. De capaciteitsproblemen bij de luchtverkeersleiding wordt als oorzaak van een deel van de incidenten beschouwd.