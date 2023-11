Reiziger buurt op platform bij E190

Een vrouw rende afgelopen woensdag het platform van Canberra op nadat ze een vlucht met een Embraer E190 van QantasLink had gemist.

Het ging om vlucht QF1979 die 19:05 uur lokale tijd zou vertrekken in de richting van Adelaide. Volgens Simon Hales, een van de getuigen, kon de vrouw zonder dat iemand haar tegenhield, vanaf de terminal naar de E190, registratie VH-XVO, lopen. Hij vertelde dat ze de aandacht van de flight crew probeerde te trekken door te schreeuwen en sprongen te maken. ‘Het was bizar’, zei hij bij 9News. De piloten werden van de aanwezigheid van de vrouw op de hoogte gebracht waarna zij de motoren uitzetten. Op videobeelden is te zien dat het vliegtuig op de taxibaan staat, wachtend op een klaring om richting de startbaan te taxiën. En ook dat de passagier die haar vlucht gemist had, zich bij de E190 in de buurt van de cockpit beweegt en van alles roept. De piloten gaan echter niet in op haar actie en weigeren haar alsnog te laten instappen. Daarna begeeft ze zich richting terminal. An woman who apparently missed her flight tried to catch it by running after the QantasLink Embraer E190AR plane (VH-XVO) on the tarmac.



The strange incident was captured at Canberra Airport (CBR) on Nov 01, 2023. On chase, woman started waving at the pilot.



📹Dennis Bilic pic.twitter.com/rKw7p1xsKN— FL360aero (@fl360aero) November 2, 2023

Aanhouding

De federale politie hield haar na haar ongewenste actie aan. Ze is ervan beschuldigd zonder toestemming een veiligheidszone te hebben betreden en eigendommen te hebben beschadigd. Tevens werd ze aangeklaagd omdat ze, naar verluidt, een kleine hoeveelheid cannabis bij zich had. De rechtszaak mag ze op vrije voeten afwachten. De E190 steeg uiteindelijk 19:50 uur op. Als gevolg van het voorval liepen andere vluchten ongeveer tien minuten vertraging op.

Omzeilen

In oktober 2022 wist een reiziger op Rotterdam The Hague Airport de beveiliging te omzeilen en kon daardoor zonder ticket een Transavia-vliegtuig instappen.