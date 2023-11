Belavia plant vloot met Russische vliegtuigen

Belavia onderhandelt met Rusland over een bestelling voor nieuwe vliegtuigen. De nationale luchtvaartmaatschappij van Belarus beschikt nog over verschillende westerse toestellen.

Igor Cherginets, Belavia-CEO, wil de vloot van zijn luchtvaartmaatschappij flink vernieuwen. Momenteel beschikt de airline over een Embraer E175 en vier E195’s, twee Boeing 737-300’s, vijf 737-500’s en een 737 Max 8. Omdat Westerse landen sancties oplegden aan Belarus ontvangt Belavia geen reserveonderdelen meer en moest ze geleasede vliegtuigen inleveren. Bovendien is de maatschappij in veel landen niet meer welkom en wordt er nog naar slechts een handvol bestemmingen gevlogen.

Cherignets legde op een persconferentie uit dat er door de sancties geen extra vliegtuigen van Airbus, Boeing en Embraer beschikbaar zijn. Daarom startte hij gesprekken met vliegtuigfabrikanten in Rusland. ‘We stellen nu overeenkomsten op voor de aankoop van MC-21 en Superjet New-vliegtuigen’, aldus de topman. De twee types zijn nog niet in commerciële dienst. De CEO hoopt dat de vliegtuigen toch snel worden gecertificeerd zodat Belavia kan starten met de vlootvernieuwing.

Sancties

In 2021 werden er voor het eerst sancties opgelegd tegen Belarus. Aanleiding hiervoor was een incident met een Ryanair-vlucht. De Boeing 737 vloog van Athene naar Vilnius en moest onderweg een geforceerde noodlanding maken. De vlucht werd geëscorteerd door een MiG-29-straaljager naar Minsk. Belarus’ president Loekasjenko, ook wel beschouwd als ‘de laatste dictator van Europa’, zou persoonlijk opdracht hebben gegeven tot de gedwongen voorzorgslanding om journalist Roman Protasevic te arresteren. In 2022 werden de sancties opnieuw aangescherpt omdat Loekasjenko Rusland actief steunt in de oorlog met Oekraïne.