Concurrent voor 777 en A350 maakt eerste vlucht

Het prototype van de Ilyushin IL-96-400M koos afgelopen week voor het eerst het luchtruim. Het ontwerp van het nieuwe passagiersvliegtuig is daarentegen al bijna veertig jaar oud.

‘De eerste en succesvolle vlucht van de gemoderniseerde Il-96-400M toont de kundigheid van nationale vliegtuigfabrikanten. Het vliegtuig beschikt niet alleen over de goede eigenschappen van de oudere Il-96-300, maar biedt ook nieuwe operationele en transportmogelijkheden’, aldus Denis Manturov, vicepremier van Rusland. Het toestel is gebouwd door een dochteronderneming van de United Aircraft Corporation (UAC). Het 4-motorige vliegtuig, met plek voor 370 passagiers, moet concurreren met de Boeing 777-9 en Airbus A350-1000.

Rusland maakte in 2017 bekend een nieuwe versie van de Il-96-400 te ontwikkelen. In dat zelfde jaar richtte het land samen met China ook een joint venture op, genaamd CRAIC. De landen wilden samen een ​​widebody-vliegtuig ontwikkelen dat aan de marktvraag zou voldoen. Een maand na het begin van de oorlog in Oekraïne kondigde Rusland aan de productie van de IL-96 nieuw leven in te blazen. Een jaar later trok het land zich terug uit de samenwerking met China.

Il-96

De ontwikkeling van de Il-96 begon in 1985. Het moest een zuinigere en verbeterde versie van de Il-86 worden. Het eerste nieuwe model, de IL-96-300, voerde haar eerste commerciële vlucht uit in 1993. Ook zijn er enkele exemplaren omgebouwd om te dienen als regeringsvliegtuig voor de Russische Overheid.