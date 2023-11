Corsair A330 beschadigd na botsing | Video

Een Airbus A330-300 van Corsair International is beschadigd geraakt op Parijs-Orly Airport. Bewakingscamera’s legden het incident vast.

Op de video is te zien hoe het grondpersoneel de Airbus A330, registratie F-HROK, van haar standplaats wegsleept. Het ontgaat de bestuurder van de towtruck dat er nog een trap bij de machine staat. Gevolg: de linkermotor van het vliegtuig knalt tegen de trap. Een medewerker die bij de trap staat rent net op tijd weg. Hoe groot de schade aan het toestel precies is, is onduidelijk. Niemand raakte gewond.

De A330 was naar alle waarschijnlijkheid al voor de botsing buiten dienst gesteld. Uit gegevens blijkt dat het Spaanse Wamos Air het vliegtuig binnenkort als EC-ODR in ontvangst neemt. Het is niet bekend of de botsing significante gevolgen heeft voor de overdracht. Meanwhile in Paris Orly towing training is in progress 🤦✈️ pic.twitter.com/CjgLiTnUq3— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) November 3, 2023

Botsingen

Het is al de derde keer in ruim een maand tijd dat een voertuig op een Europese luchthaven in aanvaring komt met een vliegtuig . Een gloednieuwe A330neo van Condor werd op Frankfurt Airport geramd door een hooglader. Dit voertuig, dat wordt gebruikt voor het laden en lossen van vrachtcontainers, botste tegen het vliegtuig tijdens een draaimanoeuvre. Volgens ooggetuigen liep de A330 veel schade op. Er zou op de plaats van de botsing een gat in de romp zijn ontstaan. Enkele weken eerder ramde een cateringwagen een Boeing 737 van Ryanair.