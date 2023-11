Piloot wacht negen uur tussen alligators na crash

Dinsdag stortte een Cessna 172 neer in een groot moeras in de Verenigde Staten. De piloot wachtte negen uur lang op de vleugel tot hij gered kon worden.

Het toestel crashte rond half drie ‘s ochtends in de Everglades, een groot nationaal park in de staat Florida. De vliegschool, waartoe de Cessna behoorde, belde naar de lokale brandweer om te melden dat een vliegtuig was neergestort. Al snel werd duidelijk dat een brandweerteam uit Miami moest worden ingeschakeld wegens de afgelegen crashlocatie. Ondertussen wachtte de piloot op de vleugel van zijn toestel, dat nog net boven het water uit stak, omringd door ‘alligators, muggen en allerlei andere dieren’.

‘Vanwege de afgelegen locatie van het incident en het moeilijke terrein, werd Air Rescue North van de Miami Fire Rescue Department ingeschakeld. Zij stuurden een reddingshelikopter om de piloot van het wrak te hijsen’, aldus het brandweerteam uit Miami op Facebook. De vlieger is na de redding naar een ziekenhuis in de buurt gebracht. Een Sherrif uitte zijn bewondering voor het vliegwerk van de man: ‘Het is een geweldige prestatie dat hij slechts een beenblessure heeft opgelopen nadat hij een noodlanding wist te maken in de Everglades met het dikke struikgewas.’

Spookverhalen

In december is het 51 jaar geleden dat er eveneens een opmerkelijke crash plaatsvond in de Everglades. Bij dit incident met een Lockheed L-1011 TriStar van Eastern Airlines kwamen 101 van de 177 inzittenden om het leven. Volgens de maatschappij waren meerdere onderdelen van het neergestorte toestel nog in goede staat en werden daarom in andere machines geplaatst. Al snel na het ongeluk met de TriStar kwamen de spookverhalen. De geesten van de crew zouden zijn gezien in vliegtuigen die met onderdelen van de gecrashte Lockheed vlogen.