Steun fors gedaald voor opening Lelystad Airport

De meningen in Den Haag over de opening van Lelystad Airport zijn de afgelopen jaren flink veranderd. Tegenstanders van de luchthaven zijn blij met de omslag, meldt de NOS.

Zodra een blik wordt geworpen op de verkiezingsprogramma’s wordt duidelijk dat de VVD de enige partij is die Lelystad Airport wil uitbreiden. Waar eerst de meeste partijen nog openstonden voor de opening van de polderluchthaven, is dat nu het omgekeerde. Andere partijen spreken niet specifiek over de uitbreiding van Lelystad, maar willen wel (groei)ruimte geven aan Schiphol. Als het verzet tegen de opening blijft groeien heeft dat grote economische gevolgen, stellen zowel de gemeente Lelystad als lokale ondernemers. Intussen blijft de gemeente hoopvol over de mogelijke opening van het vliegveld.

Tegenstanders van de luchthaven, zoals Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL) en omwonenden die bang zijn voor geluidsoverlast, juichen de politieke koerswijziging en de groeiende weerstand toe. ‘We zijn blij met deze ontwikkelingen, je ziet nu een duidelijk ‘nee’ vanuit de politiek’, aldus Leon Adegeest, voorzitter van SATL. Toch is er volgens hem nog geen sprake van een overwinning, omdat ‘de voorbereidingen achter de schermen nog gewoon doorgaan.’

‘Het gaat open’

Ondanks het uitblijven van zekerheid ligt er sinds 2018 in de polder van Flevoland een vliegveld dat in alles klaar is om in gebruik te worden genomen. Een gloednieuwe vertrekhal met alles erop en eraan wacht al jaren op het verlossende woord. Volgens Jan Eerkens, CEO van Lelystad Airport, kunnen zodra de politiek toestemming verleend, binnen een jaar de eerste vluchten vertrekken vanuit de Flevopolder. ‘Het gaat open, een andere optie is er wat mij betreft niet’, aldus Eerkens in februari 2023.