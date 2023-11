Eindhoven Airport komt met groene plannen

Eindhoven Airport heeft de nieuwe groene plannen van de luchthaven bekend gemaakt. De komende jaren worden in Brabant grote stappen gezet om geluidsoverlast en CO2-uitstoot te verminderen.

Het afgelopen jaar is Eindhoven Airport geregeld het mikpunt van kritiek geweest. Volgens milieuclubs zoals Extinction Rebellion en Milieudefensie moet het vliegveld meer doen om emissies te laten afnemen. Vandaag heeft Eindhoven een aantal serieuze stappen bekendgemaakt in die richting. Naast eerdere doelstellingen, zoals een reductie van 30 procent van geluidsoverlast en CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 2019, heeft Eindhoven Airport opvallende nieuwe maatregelen aangekondigd. Bron: Eindhoven Airport

Geen privéjets en minder vluchten

XR-demonstranten die eerder dit jaar nog de luchthaven bestormden zullen redelijk tevreden zijn met het eerste plan uit Eindhoven. Vanaf 2026 zullen er namelijk geen fossiele privévluchten meer worden toegelaten op de luchthaven. Voor groen aangedreven privévluchten is in de toekomst nog wel ruimte. Naast een verbod op vervuilende privévliegtuigen wil de directie in 2026 en 2027 het maximumaantal vluchten per jaar met duizend verlagen. Momenteel staat dit aantal op 41.500. Vanaf 2028 is het de bedoeling dat de luchthaven zich gaat richten op concrete geluidsnormen in plaats van het aantal vluchten. Verder heeft Eindhoven Airport aangekondigd dat vanaf 2030 alleen nog de nieuwste generatie vliegtuigen zullen worden toegestaan. Dit betekent dat vliegtuigen schoner en stiller moeten zijn. Daarnaast is de luchthaven van plan om schonere brandstof voor de vliegtuigen te bevorderen om de CO2-uitstoot te verminderen.