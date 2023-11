Met de Airbus A350 van Corendon naar Curaçao | Flight Report

Sinds vrijdag 3 november pendelt Corendon Dutch Airlines vijf keer per week rechtstreeks met een geleasede Airbus A350-900 tussen Amsterdam en Curaçao. Daarmee hebben KLM en TUI er een geduchte concurrent bij. De A350, registratie EC-NZF, is eigendom van de Spaanse maatschappij World2Fly. Deze airline is onderdeel van het Spaanse World2Meet en de Iberostar Group. De eerste vlucht, die volledig volgeboekt was, ging gepaard met de gebruikelijke feestelijkheden op Schiphol en aankomstluchthaven Hato op Curaçao. Up in the Sky was aan boord.

Cockpitramen

Smaken verschillen maar velen vinden de A350 een mooi vliegtuig. Onder de vleugels hangen twee reusachtige Rolls-Royce motoren. De zwarte randen rondom de cockpitramen doen een beetje denken aan een Space Shuttle. Voor de luchtvaartliefhebber is het jammer dat de Airbus niet in volledige Corendon-kleuren vliegt. Er staan alleen grote Corendon-titels op de romp. De gemiddelde passagier zal het waarschijnlijk worst wezen. De Airbus A350 maakte tien jaar geleden haar eerste vlucht. Er zijn er ruim 550 afgeleverd, de orderboeken puilen uit. Corendon is de eerste Nederlandse luchtvaartmaatschappij die met dit type vliegt. Uitzicht uit de Airbus A350 © Remco de Wit

Configuratie

Eenmaal aan boord valt direct op hoe schoon en nieuw alles er uitziet. Dat klopt ook, want deze Airbus is nog maar vijf maanden oud. Het toestel is uitgerust in een 3-3-3 configuratie met twee gangpaden. Het blijft een lange reis, maar de dunne stoelen zitten comfortabel. Er zijn ook XL-stoelen boekbaar met een beenruimte van 96,5 centimeter. Een noviteit is de Only Adult-zone. Tegen bijbetaling van 45 euro per enkele reis kun je een zetel reserveren in een van de twaalf rijen stoelen die alleen gebruikt mogen worden door passagiers vanaf zestien jaar. De afgeschermde ruimte bevindt zich voor in het vliegtuig. Interieur van de Airbus A350 © Remco de Wit

Entertainment

In de cabine wordt de lucht elke twee tot drie minuten ververst. Dit resulteert in een hogere luchtdruk en dat voelt prettiger aan. Elke stoel is voorzien van een modern en uitgebreid entertainmentsysteem met onder andere films, tv-series, spelletjes en muziek. Het is mogelijk de vlucht te volgen via camera’s die in de staart en onder de romp van het vliegtuig zijn aangebracht. Vooral leuk bij het taxiën, de start en landing. Het geluidsniveau in de cabine is opvallend laag. De cabin crew bestaat uit een mix van Spaanse (Engelstalige) en Nederlandse stewardessen.

Safety-video

Een ander nieuwtje is de humorvolle in-flight safety-video. In navolging van bijvoorbeeld British Airways heeft Corendon bekende Nederlandse en Curaçaose (televisie)personen als Jandino Asporaat en Rico Verhoeven een rol gegeven. Dit schijnt te zorgen voor een betere aandacht bij de passagiers. Andere tv-sterren die een rolletje spelen zijn onder andere Wendy van Dijk, John Williams, Lisa Sips, Najib Amhali en Everon Jackson Hooi.

Maaltijden

Tijdens de ruim 9,5 uur durende heenvlucht serveert Corendon een warme maaltijd en een snack, allebei voorzien van een (alcoholisch) drankje naar keuze. De terugvlucht duurt een uurtje korter. De passagiers krijgen ook dan een warme maaltijd en in plaats van de snack een ontbijt. De maaltijden van het Mondi Restaurant zijn van prima kwaliteit en wijken af van het gebruikelijke ‘chicken or pasta’. Ze zijn door Curaçaoënaar Justin Niessen samengesteld. Hij is chef-kok van de Corendon Caribbean style-restaurants in Amsterdam. Warme maaltijd aan boord © Remco de Wit

Vlootuitbreiding

Corendon bestaat 12,5 jaar. Met de vlootuitbreiding in de vorm van een Airbus A350 en de vervanging van de drie Boeing 737’s door de MAX-variant beschikt de airline over een van de nieuwste en meest duurzame vloten ter wereld. De maatschappij geeft aan dat de uitstoot per A350-passagier veel lager is dan die van de concurrentie. In de Corendon-Airbus is plaats voor 432 passagiers. Het vliegtuig is uitgerust met uitsluitend economy klasse.

Back-up

De wetlease van de A350 duurt twee jaar. World2Fly levert in die periode het vliegtuig en bemanning en zorgt voor onderhoud en verzekering. Omdat de Spaanse lessor beschikt over drie Airbus A350’s, is er back-up tijdens een onderhoudsbeurt of technisch mankement. Na twee jaar volgt een evaluatie. Wellicht dat Corendon dan de pendeldienst voortzet met een eigen toestel met als grote kanshebber een Boeing Dreamliner.

Concurrerend