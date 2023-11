Rusland gaat westerse onderdelen kopiëren

Aeroflot gaat samenwerken met Rosatom State Nuclear Energy Corporation om westerse vliegtuigonderdelen te kopiëren en fabriceren. Door de sancties wordt het voor Russische airlines namelijk steeds moeilijker om aan componenten te komen.

Rosatom is eigendom van de Russische regering en kan naar verluidt vliegtuigonderdelen produceren. Volgens de planning start het bedrijf in de eerste helft van 2024 met het kopiëren van westerse componenten. Aeroflot is de tweede Russische luchtvaartmaatschappij die de onderneming om hulp heeft gevraagd. Behalve dat er zowel wetenschappelijk onderzoek als testen plaatsvinden, zou een aantal onderdelen al in productie zijn.

‘We gaan ons bezighouden met de ontwikkeling, certificering en productie van luchtvaartcomponenten voor alle soorten buitenlandse vliegtuigen. De componenten zijn onder andere voor cabines en structurele reparaties’, aldus Aeroflot. De maatschappij houdt zich daarnaast ook samen met de Russische luchtvaartautoriteit bezig met het verwerken van de documentatie voor het gebruik in vliegtuigen.

S7 Technics

In 2022 meldde Up in the Sky dat het bedrijf S7 Technics toestemming kreeg onderdelen te mogen kopiëren en verstrekken aan Russische maatschappijen. Het ging daarbij in eerste instantie om cabineonderdelen zoals passagiersstoelen of keukenmateriaal. S7 Technics kreeg ook het recht aanpassingen aan bestaande onderdelen aan te brengen en reparatieprogramma’s te ontwikkelen. Inmiddels zou de onderneming behalve cabineonderdelen ook andere componenten produceren.