Soap rond A-pier duurt voort

De ruzie tussen Schiphol en Ballast Nedam-TAV rond de A-pier op de luchthaven is nog altijd niet ten einde. De partijen gingen twee jaar geleden uit elkaar nadat de samenwerking niet succesvol bleek.

De soap tussen Schiphol en de voormalige hoofdaannemer van het project rond de A-pier duurt voort. Het Nederlands-Turkse bouwbedrijf Ballast TAV had een overeenkomst met de Schiphol voor 241 miljoen euro. De werkzaamheden verliepen echter niet volgens plan en het contract werd door Schiphol eenzijdig opgezegd. Kosten werden zwaar overschreden en de planning bleek niet realistisch.

Hoewel de bedrijven dus al enige tijd uiteen zijn gegaan blijven ze in een juridisch geschil verwikkeld en is de A-pier nog altijd niet gerealiseerd. Ballast TAV en Schiphol zouden nog altijd niet dichter bij elkaar zijn gekomen. Sterker nog, het bemiddelingstraject is gestaakt. Het luchthavenbedrijf zag vorige zomer geen heil meer in dat proces. Sindsdien sturen de partijen elkaar grote schadeclaims. Op het moment is het onduidelijk of Schiphol en Ballast TAV überhaupt nog met elkaar in gesprek zijn. Tegenover Cobouw, een vakblad voor de bouwsector, wil een woordvoerder van Schiphol weinig loslaten. ‘Wij overwegen verdere stappen’, klinkt het. Vragen over de voortgang van de A-pier worden ook niet beantwoord.

Enorme claims

De bedragen rond het project zijn aanzienlijk, zo blijkt ook uit het meest recente jaarverslag van Schiphol. Ballast TAV heeft een claim van 205 miljoen euro ingediend bij Schiphol. Aan de andere kant wil de luchthaven 93 miljoen euro van haar voormalige hoofdaannemer. Maar deze laatste claim betreft alleen de schade tot november 2021, toen het contract werd beëindigd. De verdere vertragingkosten, noodreparaties en voltooiingskosten komen daar nog bovenop. Hierdoor kan de totale claim van Schiphol gemakkelijk drie keer zo hoog uitvallen.