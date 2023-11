Grote oversteek op 100% SAF

De Britse Civil Aviation Authority (CAA) heeft Virgin Atlantic groen licht gegeven voor ‘s werelds eerste trans-Atlantische vlucht op 100% sustainable aviation fuel (SAF).

Richard Branson’s Virgin Atlantic zal op 28 november 2023 van Londen Heathrow naar New York JFK vliegen. Dat is an sich niet bijzonder. Wel is het opvallend dat de vlucht zal worden uitgevoerd met uitsluitend SAF in de tanks van de Boeing 787-9 Dreamliner. Voor dit experiment is toestemming verleend door de Britse CAA. De Rolls Royce Trent 1000-motoren van de Boeing van Virgin Atlantic moesten een reeks technische beoordelingen doorstaan terwijl ze op uitsluitend duurzame brandstof draaiden. Virgin Atlantic leidt, met steun van het Department for Transport, een initiatief om SAF te demonstreren als alternatief voor conventionele vliegtuigbrandstof. Bij dit project is een groot aantal bedrijven betrokken waaronder Boeing, Rolls-Royce, en BP.

SAF: de toekomst?

SAF wordt beschouwd als het belangrijkste instrument dat de grote commerciële luchtvaartsector in handen heeft om op korte termijn duurzamer te worden. Emissievrije oplossingen zoals waterstof of elektrisch vliegen lijken voorlopig alleen geschikt voor kleine en regionale luchtvaart. Een belangrijk voordeel is dat SAF kan worden gebruikt in bestaande vliegtuigen, waardoor de uitstoot van zowel bestaande als toekomstige vliegtuigen kan worden verminderd zonder aanpassingen aan de motoren.