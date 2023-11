ATR 72-600 huppelt en cirkelt in Valencia | Video

Een ATR 72-600 van Royal Air Maroc stuiterde bij de landing op de luchthaven van Valencia meerdere keren waarna besloten werd uit te wijken.

Het toestel, registratie CN-COE, steeg zaterdag halverwege de middag op vanuit Casablanca op weg naar de Spaanse stad. Na twee uur te hebben gevlogen naderde de machine haar bestemming die geteisterd werd door forse windstoten.

Afgelopen maand heersten er in Valencia en omgeving temperaturen tussen de 25 en 30 graden waarbij slechts 1,6 millimeter neerslag viel. Behalve dat er bosbranden ontstonden kreeg het gebied te maken met een droge westenwind die kon oplopen tot 90 kilometer per uur. In de bergen werden zelfs windsnelheden van rond de 120 kilometer per uur gemeten. 2023-11-04: Royal Air Maroc ATR-72 (CN-COE, built 2011) operating on flight #AT968 from Casablanca made at least one abnormal nosegear-first landing on runway 30 at Valencia-Intl AP (LEVC), Spain. The pilots needed to abort the landing due to high winds (270 17 G28) twice before… pic.twitter.com/yA81FMfCBA— JACDEC (@JacdecNew) November 6, 2023

Twee landingspogingen

Ook afgelopen weekend liet de wind zich in Valencia en haar omgeving gelden. Tijdens de landing van de ATR 72-600 schommelden de windsnelheden volgens On Mile At A Time tussen de 30 en 50 kilometer per uur. Op een video is te zien hoe de piloten de wind proberen te trotseren. De machine toucheert eerst het voorste landingsgestel met de baan waarna het achterste volgt. Daarna ‘huppelt’ de ATR 72-600 meerdere keren alvorens besloten wordt een doorstart te maken. Vervolgens cirkelde het toestel één keer rond om vervolgens een landingspoging te doen. Volgens gegevens van Flightradar24 vloog het daarbij op een hoogte van circa driehonderd meter boven de landingsbaan.

Na twee landingspogingen op Valencia wijkt de ATR 72-600 uit naar Alicante © Flightradar24.com

Uitwijken naar Alicante

De flight crew hield het voor gezien en zette koers naar Alicante, een luchthaven op ongeveer 130 kilometer ten zuiden van Valencia. Daar slaagden de vliegers er wel in de machine in één keer aan de grond te krijgen. Van daaruit vloog het vliegtuig uiteindelijk terug naar Casablanca in plaats van alsnog een korte vlucht uit te voeren naar haar oorspronkelijke bestemming. Het is onbekend wat er is geregeld voor de reizigers die op de luchthaven van Valencia in afwachting waren van hun vlucht.