Nieuwe Fokkers uit Eelde?

Fokker Next Gen heeft zijn oog laten vallen op Groningen Airport Eelde als locatie voor een nieuw te bouwen fabriek voor waterstofvliegtuigen. De nieuwe Fokkers zouden vanaf 2035 uit de fabriek moeten rollen.

Vanaf 2035 wil Fokker jaarlijks zo’n 150 nieuw te ontwikkelen toestellen produceren. De helft hiervan zou gemaakt moeten worden op Nederlandse bodem. Maar waar? Het bedrijf kijkt nu in ieder geval vol belangstelling naar Groningen Airport Eelde. De luchthaven heeft de interesse van Fokker gewekt door de activiteiten die rondom waterstof worden ontplooid in de regio.

Verkennende fase

In Noord-Nederland is men al enige tijd bezig met de promotie en ontwikkeling van bedrijvigheid rondom waterstof. Sinds 2020 wordt er gewerkt aan de zogenaamde Noord Nederlandse Waterstofvallei. De ligging van GAE in dit gebied maakt de luchthaven interessant voor Fokker dat inzet op waterstof. Tegenover RTV Drenthe gaf Juriaan Kellerman, CEO van Fokker, aan dat de vestiging van de fabriek in Eelde een ‘prachtige en logische stap’ is om vliegtuigen te bouwen in de ‘eerste officiële Waterstofvallei van Europa, dus in het centrum van de waterstofontwikkelingen in Noord-Nederland’. Afgelopen maand ondertekende Fokker met diverse partijen uit de energie- en luchtvaartsector al een samenwerkingsverband. Dit met het oog op de ontwikkeling van waterstofinfrastructuur naar en op Groningen Airport Eelde. Tegelijkertijd wordt er onderzoek gedaan naar de veilige logistieke afhandeling van waterstofvliegtuigen.

In de toekomst zal blijken of Eelde ook echt het nieuwe Mekka van de Nederlandse luchtvaartindustrie wordt. Op het terrein van de luchthaven is in ieder geval nog ruimte: er is nog zo’n vijftien tot twintig hectare beschikbaar voor bedrijfsdoeleinden. De komst van een vliegtuigfabriek in 2035 zou met 1900 voltijdbanen een serieuze boost voor de werkgelegenheid van het gebied betekenen.