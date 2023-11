Onbegrip om afwezigheid Schiphol-topman

Gisterenavond vond een inwonersbijeenkomst van Platform Uithoorn Schiphol Hinderbeperking (PUSH) plaats waar de gemoederen soms hoog opliepen.

De bijeenkomst werd georganiseerd met andere bewonersgroepen ten zuidoosten van de luchthaven en vond plaats in de kantine van de Legmeervogels, een voetbalclub uit Uithoorn. Behalve de bewonersgroepen waren eveneens Schiphol-topman Ruud Sondag, Mark Harbers, demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat, en de directeur van Luchtverkeersleiding (LVNL) uitgenodigd. Zij waren echter niet aanwezig wat leidde tot onbegrip bij de aanwezigen. Daarentegen woonden PvdD-Kamerlid Eva Akkerboom en Ferry Hoekstra, wethouder van de gemeente Uithoorn met Schiphol in zijn portefeuille, de bijeenkomst wel bij. Beiden zijn voorstander van de krimp van Schiphol. Harald Buijtendijk, expert op het gebied van luchtvaartbeleid in Nederland, en voorzitter Marielle Visser hielden toespraken.

Kritiek op Schiphol

Centraal stond het uitgangspunt dat vandaag de dag nog steeds te veel vliegtuigen passeren. Momenteel vinden jaarlijks 500.000 vluchten op Schiphol plaats, maar vanaf 31 maart 2024 wordt dat aantal gereduceerd naar 460.000. De bewonersgroepen zetten daar echter vraagtekens bij. Dit omdat de natuurvergunning die Christianne van der Wal, demissionair minister van Natuur en Stikstof, in september dit jaar verleende, toegang geeft tot tijdelijk 500.000 vluchten. ‘Als er zo veel vliegtuigen overkomen op die geringe hoogte, kan je niet eens meer buiten zitten. De mensen worden er helemaal gek van. Al die verschillende bewonersorganisaties hebben inmiddels protest aangetekend, maar we moeten de druk op blijven voeren’, aldus voorzitter Mirella Visser tijdens de bijeenkomst waar NH Nieuws aanwezig was. Tijdens haar speech lieten aanwezigen soms van zich horen. ‘De geloofwaardigheid van Schiphol is tot het vriespunt gedaald’, werd er geroepen.