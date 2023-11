Ryanair-topman bedankt: ‘Al was het gratis’

Ryanair-topman Michael O’Leary denkt dat zijn luchtvaartmaatschappij de komende tijd een slag kan slaan als de concurrentie Airbus-toestellen aan de grond moet houden.

Onder meer Wizzair en easyJet vliegen met de A320(neo)-familie. Die vliegtuigen zijn voorzien van Pratt & Whittney-motoren. Deze motoren, die bekend staan om de verbeterde brandstofefficiëntie en verminderende emissies, kampen echter met technische problemen. Voornamelijk zijn die gerelateerd aan de geared turbofon, de technologie die ervoor zorgt dat de motor een goede prestatie levert. De Embraer E2-vloot waarover KLM beschikt is eveneens van deze motoren voorzien waardoor de inzet eerder dit jaar evenmin optimaal was. ‘Ik denk dat veel van onze concurrenten in Europa volgend jaar veel vliegtuigen aan de grond zullen houden, tot wel tien procent van hun vloot komende zomer’, aldus de topman aan tafel bij CNBC naar aanleiding van de cijfers van het eerste halfjaar.

Bestelling bij Boeing

Ryanair beschikt daarentegen over Boeing 737(MAX)-vliegtuigen. De low cost carrier heeft een 737 MAX-order uitstaan bij Boeing. De luchtvaartmaatschappij zette de Amerikaanse vliegtuigbouwer eerder dit jaar onder druk, omdat problemen met dat type resulteerden in een vertraagde levering. Ryanair dreigde de orders te annuleren. Eerder stelde O’Leary bij Simple Flying dat in de toekomst de Chinese Comac naast Airbus en Boeing de vloten van westerse maatschappijen zou kunnen versterken.

Irkut MC-21

Ook Rusland is bezig met de ontwikkeling van eigen vliegtuigen. De Russische United Aircraft Corporation, bestaande uit de vliegtuigbouwers Ilyushin, Irkut, Mikoyan, Sukhoi, Tupolev en Yakovlev, werken bijvoorbeeld samen aan de Irkut MC-21, een toestel dat grotendeels afhankelijk is van westerse onderdelen. Desgevraagd laat O’Leary echter weten dat Russische vliegtuigen niet opgenomen worden in de Ryanair-vloot. ‘Al was het gratis, dan nog zou ik geen Russisch vliegtuig nemen, ik bedank daarvoor.’