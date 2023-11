Air Canada-passagier boos: ‘Overgelaten aan genade piloot’

Een passagier aan boord van een Air Canada-vlucht overleed september dit jaar mogelijk doordat de bemanning geen ongeplande landing wilde maken. ‘Ik had op de deur van de cockpit moeten rammen’, stelt de dochter.

Het betrof vlucht AC51 vanuit het Indiase Delhi op weg naar Montreal die volgens data van Flightradar24 dagelijks uitgevoerd wordt met een Boeing 787. Aan boord zat een 83-jarige man die via Montreal op doorreis was naar Toronto voor een familiehereniging. Na lange tijd kreeg hij een verblijfsvergunning. Tijdens de vlucht kreeg de passagier pijn op zijn borst, werd misselijk en kreeg rugpijn. Zijn dochter smeekte bij de cabin crew dat het vliegtuig een ongeplande landing moest maken, maar die zag daar geen soelaas in. ‘Hij (haar vader, red.) was overgeleverd aan de genade van de piloot en de mensen van Air Canada’, aldus zijn dochter bij CBC.

Andere plek in vliegtuig

De man kreeg samen met zijn dochter een plek in de businessclass zodat hij plat kon liggen. Volgens de dochter werd door de crew evenmin gehoor gegeven aan haar verzoek om te vragen of er iemand met een medische achtergrond aan boord was. De bloeddruk van haar vader zou niet zijn gemeten, medicijnen zou hij niet hebben gekregen. Air Canada geeft aan dat ze in contact stonden met een externe medische dienstverlener om na te gaan welke stappen het beste genomen konden worden. De situatie werd bestempeld als ‘niet levensbedreigend’. De luchtvaartmaatschappij zegt bij de Insider dat zij ‘elke bewering afwijst verantwoordelijk te zijn voor de dood van de reiziger’.

Geen redden meer aan

Al met al werd besloten via de Atlantische Oceaan gewoon door te vliegen richting Montreal. Eenmaal daar gearriveerd namen paramedici de zorg van de Air Canada-cabin crew over. Er was echter geen redden meer aan. De troost die het cabinepersoneel de dochter als gevolg van het overlijden van haar vader wilde geven, werd afgeslagen: ‘Ik zei dat ze bij mij weg moesten gaan. Ik zei: ‘Je zei dat dit geen levensbedreigende noodsituatie was… maar kijk eens wat je met mijn vader hebt gedaan.’ Ze is voornemens juridische stappen tegen Air Canada te ondernemen, niet voor financiële genoegdoening maar om een antwoord te krijgen op de vraag waarom er geen ongeplande landing is gemaakt. Volgens Air Canada zal een dergelijke landing altijd ‘zonder aarzeling’ worden gemaakt wanneer medische experts aanbevelen, een vliegtuig om te leiden. Jaarlijks gebeurt dit zo’n veertig keer.