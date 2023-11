Jaar later nog steeds raadsel hoe vliegtuig crashte

Op 5 juni 2022 crashte een vliegtuig in het Calandkanaal nabij Hoek van Holland. Vandaag de dag is nog steeds onduidelijk wat de oorzaak was.

Dat blijkt uit een rapport van de Onderzoeksraad (OVV). Die dag waren de weersomstandigheden goed. Ondanks dat meldt de OVV dat mogelijk op een hoogte van tussen de 300 en 450 meter het zicht van het vliegtuig belemmerd zou kunnen zijn, omdat het bewolkt was en het licht regende. Daarentegen stelt het bestuursorgaan dat het ‘onwaarschijnlijk’ is dat de piloot hierdoor het aardoppervlak niet kon zien tijdens het restant van de vlucht. Het toestel was vanuit Oost-Duitsland vertrokken in de richting van Frankrijk. Aan boord zaten één volwassene en een middelbare scholier uit het Noorse Bergen. Beide inzittenden overleefden de crash niet. De @Onderzoeksraad heeft na onderzoek niet kunnen vaststellen wat de oorzaak is van neerstorten microlight vliegtuig dat op 5 juni 2022 neerstortte bij het #Calandkanaal (nabij #HoekvanHolland). Piloot en passagier kwamen om het leven. Het rapport: https://t.co/1fRpW4hr5a pic.twitter.com/sXw0CpjzMv— Onderzoeksraad (@Onderzoeksraad) November 8, 2023

Zoektocht naar vliegtuig

De Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) constateerde al snel dat het vliegtuig van de radar verdwenen was. Zij gaf dan ook de laatste positie door aan het Nederlandse Kustwachtcentrum (Joint Rescue Coordination Centre, afgekort de JRCC). Toen was echter nog niet bekend dat het toestel neergestort was. Daarna werd gezocht naar de machine. Onder meer duikers zochten op een diepte van 24 meter naar het toestel en daarbij werd een onderwaterdrone met sonar gebruikt. Die kan in het water objecten lokaliseren en registreren.

Aanbevelingen general aviation

Tijdens de zoektocht werden kledingstukken en een beperkte hoeveelheid wrakstukken gevonden. Uit dit laatste kon echter nog niet geconcludeerd worden of de crash een technisch mankement of een andere factor van technische aard betrof. Het wijst er volgens de OVV niet op dat het vliegtuig gebreken of afwijkingen had. Op basis van het rapport kwam het bestuursorgaan met drie aanbevelingen voor de general aviation. Ten eerste wordt aangeraden in de vluchtvoorbereiding een risicobeoordeling voor slecht weer langs de route te leggen. Daarnaast moeten VFR-piloten, vliegers die op zicht vliegen, zichzelf kenbaar maken bij de lokale luchtverkeersdienstverlener en wordt aangeraden de frequentie te verifiëren als geen communicatie gelegd kan worden met de lokale luchtverkeersleider op de volgende frequentie.