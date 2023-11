KLM in paniek om mogelijke sancties

De krimp van Schiphol brengt naar verwachting veel problemen met zich mee. Door de strijdlustige opstelling van JetBlue raakt KLM mogelijk 22 procent van haar vluchten kwijt.

Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen moeten door de krimp in totaal 1135 slots inleveren. Eerder werd bekend dat dit in de VS bij velen in het verkeerde keelgat schoot. JetBlue, een van de maatschappijen die straks niet meer welkom zijn, stelt dat door de krimp het Open Skies-verdrag wordt geschonden en de nieuwe regeling geen eerlijke concurrentie toestaat.

JetBlue vroeg aan het Amerikaanse Department of Transportation (DOT) of KLM mogelijk geweerd kan worden van New York John F. Kennedy. Nederlandse maatschappijen moeten hun vluchtschema’s publiekelijk delen met DOT zodat ‘proportionele tegenmaatregelen’ genomen kunnen worden. 13 november zal het ministerie de Nederlandse regering en de Europese Commissie hierover op de hoogte brengen. Gehoopt wordt dat een passende middenweg gevonden kan worden zodat de VS geen maatregelen hoeft te nemen. Het lijkt er daarentegen sterk op dat KLM mogelijk slots moet inleveren op Amerikaanse luchthavens.

Paniek

KLM vreest hetzelfde aantal slots te moeten inleveren op luchthavens in de VS, als dat Amerikaanse airlines dat op Schiphol moeten. Dat zou betekenen dat zij 22 procent van haar totale aantal vluchten kwijtraakt. Op het hoofdkantoor van KLM zou daarom zelfs paniek zijn ontstaan, meldt De Telegraaf. Naar verluidt staan de gesprekken die het bedrijf momenteel met het ministerie voert staan onder hoge druk, omdat KLM de overheid al vaker heeft gewezen op de mogelijke gevolgen die de krimp met zich meebrengt. BARIN, belangenvereniging van in Nederland actieve airlines, omschrijft de houding van het ministerie als ‘struisvogelgedrag’. Demissionair minister Mark Harbers gaf eerder aan het te aanvaarden als KLM een deel van haar slots in Amerika moet inleveren.

Vakbonden

Meerdere vakbonden maken zich grote zorgen om de gevolgen van de krimp. Reinier Castelein, voorzitter van vakbond De Unie, maakt zich vooral zorgen over de Aziatische markt: ‘Wat als de Chinese luchtvaartmaatschappijen worden geraakt door krimp? Een land als China heeft geen enkele moeite om besluiten te nemen met één pennenstreek.’ Pilotenvakbond VNV wijst erop hoe de krimp internationale afspraken schendt en de gevolgen die dit met zich mee brengt.