Opnieuw pech voor Condor

Condor Airlines moet het weer zonder een van haar Airbus A330neo’s doen. Sinds begin november staat een toestel aan de grond omdat het gerepareerd moet worden.

Een woordvoerder van Condor gaf aan dat de in juli geleverde A330neo, registratie D-ANRL, momenteel niet in gebruik is omdat een technisch probleem met de Trim tank is geconstateerd. ‘We gaan ervan uit dat de reparaties de komende dagen worden afgerond en dat het vliegtuig dan weer kan worden ingezet’, aldus de woordvoerder. Volgens Condor duren de reparaties langer dan verwacht door capaciteitstekorten bij onderhoudsbedrijven. In maart werd er ook al een dergelijk probleem ontdekt bij een andere A330neo.

Condor heeft een moeizame start met de A330neo. Om de haverklap staat een toestel aan de grond wegens technische problemen, soms met opmerkelijke oorzaak. Zo nam de airline een A330neo, registratie D-ANRB, op 2 september in ontvangst. 25 dagen later stond de machine alweer kapot aan de grond op Frankfurt Airport. Tijdens het omdraaiproces werd de Airbus geramd door een highloader, een voertuig dat wordt gebruikt voor het laden en lossen van vrachtcontainers. Op de plaats van de botsing was zelfs een gat in de romp ontstaan.

Twee keer pech

In december 2022 liep de allereerste Condor A330neo, de D-ANRA, forse schade op aan de rechtervleugel toen het toestel tijdens het slepen een gebouw raakte. Vier maanden later raakte het groen-wit gestreepte vliegtuig opnieuw beschadigd toen het te maken kreeg met hevige turbulentie.