Unieke Airbus brengt bezoek aan Schiphol

Dinsdag landde een bijzondere Airbus A340 op Schiphol Airport. Van het type zijn nog maar zeven exemplaren in operationele dienst.

De Airbus A340-200, registratie A7-HHK, behoort tot de vloot van de Qatar Amiri Flight. De ‘maatschappij’ beschikt over veertien vliegtuigen, allemaal uitgerust met een VIP-interieur. Een deel van de toestellen vliegt rond met het kleurenschema van Qatar Airways, waaronder de A340-200. De Amiri Flight voert vluchten uit in opdracht van de Qatarese koninklijke familie en hooggeplaatst militair en civiel personeel.

Het is niet duidelijk waarom de machine precies op Schiphol was. Aan het eind van de middag arriveerde de A340 in Nederland vanaf Parijs Charles de Gaulle. ‘S avonds vertrok de A7-HHK weer naar Doha.

Zeldzaam

De A340-200 is inmiddels een zeer zeldzaam vliegtuig. In totaal zijn er nog maar zeven in operationele dienst, waarvan twee bij een luchtvaartmaatschappij. De overige toestellen, zoals de A7-HHK, worden gebruikt voor VIP-doeleinden. Tegenwoordig vliegen steeds minder luchtvaartmaatschappijen met de Airbus A340, er zijn immers veel zuinigere toestellen beschikbaar. Toch is er nog regelmatig een A340 op Schiphol te bewonderen. Surinam Airways vliegt vrijwel dagelijks met een A340-300 tussen Paramaribo en Amsterdam.