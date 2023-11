Gordon Ramsey waarschuwt voor eten in vliegtuig

De Britse chefkok Gordon Ramsey is niet te spreken over het eten in een vliegtuig. Hij geeft aan dat voedsel met geen vinger aan te raken.

Het is algemeen bekend dat maaltijden in een vliegtuig anders smaken dan op de grond. Behalve dat passagiers in een machine dichter op elkaar zitten in vergelijking met in een restaurant, speelt ook de luchtdruk een rol. In de lucht worden de smaakpapillen verdoofd en neemt het reukvermogen af. Daarnaast is de luchtvochtigheid lager waardoor men sneller uitdroogt. Hierdoor duurt het langer voordat de geur- en smaakzintuigen de hersenen prikkelen. Tevens is de reis die het eten aflegt voordat het geserveerd wordt langer. Dit triggert Ramsey om af te zien van voedsel in het vliegtuig. ‘Er is geen enkele reden waarom ik in vliegtuigen zou eten. Ik heb tien jaar voor luchtvaartmaatschappijen gewerkt, dus ik weet waar dit voedsel is geweest, waar het naartoe gaat, en hoe lang het heeft geduurd voordat het aan boord kwam’, zegt hij in een interview met Refinery 29. Ramsey werkte onder meer voor Singapore Airlines.

Ramsey noemt alternatief

De chefkok raadt aan voor een vlucht te eten in plaats van in het vliegtuig. ‘Een mooie selectie Italiaans vlees, een klein glas rode wijn, wat gesneden appels of peren met wat Parmezaanse kaas. Ik ben dan als een varken in de stront’, vervolgt Ramsey. Zelf is hij eigenaar van een restaurant in terminal 5 van Londen Heathrow, genaamd Plane Food. Daar worden zowel ontbijt, als lunch en diner geserveerd. Een van zijn gerechten is rigatoni met walnotenpesto, broccoli en olijven.