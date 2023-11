Het F-117 Nighthawk-geheim onthuld! | Goof

Precies vandaag, maar dan in 1988, werd de Lockheed F-117 Nighthawk officieel aan het publiek getoond. Tot op dat moment was er niks. Hooguit er een paar vage foto’s. Logisch; het toestel werd – meer dan enig ander militair vliegtuig – jarenlang super-geheim gehouden.

Dat vond men noodzakelijk, omdat de vorm ook meteen het hele geheim wás. Niet de motoren, en ook niet (primair) de technische apparatuur binnenin. Nee, de vórm van het toestel was de Magic Trick. En die vorm was op z’n zachts gezegd raar. Het vliegtuig had niet de overbekende ronde vliegtuigvormen. Alleen maar platte vlakken!

Het idee is simpel: als je een pingpongbal tegen een rond voorwerp gooit, kan die bal alle kanten op gaan. Maar als je ‘m tegen een plat vlak kaatst, kun je de hoek nauwkeurig voorspellen.

En dan is het bij ‘stealth’. vooral belangrijk dat de bal níet terugkaatst naar de hand die ‘m wierp. Of in het geval van de F-117: de radar-zoek-straal mag absoluut niet terugkeren naar de radar-installatie die ‘m heeft uitgezonden.

Het concept was al in de jaren zeventig door een Russische ingenieur bedacht. Maar het Sovjet-militair-industrieel complex zag in er de waarde niet van in. De ingenieurs van Lockheed Skunk Works (u weet wel: de slimmeriken achter de U-2 en de SR-71) pikten het idee wel meteen op. Het was een succes. Uiteindelijk werd Bagdad werd gebombardeerd zonder noemenswaardige tegenstand, zonder verliezen.

De F-117 is inmiddels al lang verleden tijd. Intussen is de stealth-kennis al zo ver voortgeschreden dat vrijwel elk nieuw militair toestel stealth-eigenschappen krijgt. Ook onze F-35’s. De noodzaak voor een gespecialiseerd platform is daarmee verdwenen.

Overigens ging het niet altíjd goed. Tijdens de Kosovo-oorlog werd er één F-117 neergeschoten, omdat de bad guys aldaar heel slim met een hele ouwe radar werkten, die tot ieders verwondering de Vierkantige Vleermuis wél kon waarnemen.

Brokstukken van de neergehaalde F-117 liggen nu nog in een museum in Belgrado.