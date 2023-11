Recycling: mode uit vliegtuigen bij Emirates

Waar Dubai zich laat zien als de modehoofdstad van het Midden-Oosten laat ook de nationale luchtvaartmaatschappij Emirates zich van zijn beste kant zien. Het bedrijf komt met een lijn van modieuze luchtvaartproducten.

Emirates brengt in 2024 een lijn voor koffers, riemen, handtassen en andere accessoires op de markt. De materialen van de, hopelijk aantrekkelijke, producten zijn afkomstig van de grote toestellen van de maatschappij. Binnenkort koopt men dus stukjes Airbus A380 en Boeing 777.

Dit zogenaamde upcycling-project komt uit de koker van Emirates’ kleermakersploeg. Meer dan 13.600 kilogram aan materialen krijgt een nieuwe bestemming. Het gaat hier onder andere om de lederen bekleding uit de eerste klasse, het nylon van veiligheidsgordels en het aluminium uit de hoofdsteunen. Volgens de maatschappij is het logisch dat er een nieuw leven gevonden wordt voor de materialen uit vliegtuigen: ‘we wisten dat deze materialen een tweede leven konden krijgen, omdat ze oorspronkelijk van zeer hoge kwaliteit zijn’, aldus een woordvoerder van Emirates.

Dure tassen

De actie van Emirates is geen goedkoop spektakelstuk: de producten worden op aanvraag gemaakt. Elk item wordt op bestelling met de hand gemaakt en klanten kunnen exclusieve producten in beperkte oplage laten personaliseren. Volgend jaar kan men de producten in de officiële winkels van Emirates bestellen. Voor die tijd kan men echter al reserveringen plaatsen op de Dubai Airshow op Al Maktoum International Airport (DWC). In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft Emirates bevestigd dat alle opbrengsten zullen worden geschonken aan de Emirates Airline Foundation. Deze stichting handelt ten bate van kinderen in ontwikkelingslanden.