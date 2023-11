Saudi-Arabië investeert in opvolger Concorde

Het Saudische investeringsfonds Neom Investment Fund (NIF) heeft bevestigd een strategische investering te hebben gedaan in Boom Supersonic, een ontwikkelaar van supersonische vliegtuigen. De precieze details van de investering zijn niet vrijgegeven, maar het is duidelijk dat deze bijdraagt aan de laatste financieringsronde van Boom, waarmee het totale kapitaal van het bedrijf op meer dan $700 miljoen komt.

NIF steunt verschillende geavanceerde transportprojecten, die deel uitmaken van het bredere $500 miljard kostende Neom Rode Zee-project. Dit initiatief valt onder de Vision 2030 van Saudi-Arabië, bedoeld om de economie te diversifiëren en minder afhankelijk te maken van olie. Als onderdeel van Neom zijn Saudische planners bezig met de bouw van grootschalige resorts, industriële complexen en luchthavens langs de noordwestkust van het land.

Opvolger van de Concorde

De Overture, het vliegtuig dat Boom ontwikkelt, doet qua vormgeving sterk denken aan de in 2003 uitgefaseerde Concorde en moet een snelheid van Mach 1.7 kunnen halen. Hoewel het commerciële succes van de Concorde altijd beperkt bleef, zien ze bij Boom kansen in het opereren van supersonische vluchten.

Een belangrijke reden voor het falen van de Concorde was het vele geluid dat het vliegtuig produceerde tijdens supersonisch vliegen. Oorzaak hiervan is dat als er boven de geluidssnelheid wordt gevlogen een sonic boom wordt gecreëerd. Dit komt doordat bij zulke snelheden luchtdeeltjes samengeperst worden tegen de voorkant van het vliegtuig en deze tijdens de vlucht met enige regelmaat vrijkomen wat met een harde knal gepaard gaat. Boom Oveture © Boom

Beperkende wetgeving

Begin jaren ’70, enkele jaren na de eerste vluchten met de Concorde, waren het de Verenigde Staten (VS) die als eerste besloten om vanwege de geluidsoverlast supersonisch vliegen boven land te verbieden. Kort daarna maakten enkele Europese landen en Canada dezelfde beslissing. Hierdoor werden de mogelijkheden voor de Concorde ingeperkt en daarmee dus ook de business case.

Deze wetgeving is nog steeds actief en lijkt daarom de toekomstige operaties van de Boom Overture te gaan belemmeren. Echter, sinds de komst van Boom zijn er in de VS plannen om supersonisch vliegen over land weer mogelijk te maken, maar de Europese Unie ziet dit nog niet zitten. NASA is bezig met het ontwikkelen van technologie die de sonic boom significant stiller moet maken. Mogelijk dat dit ervoor zorgt dat overheden beslissen hun wetten te wijzigen, maar de Boom Overture zal (voorlopig) geen gebruik van maken van deze technologie. In Saudi-Arabië zullen ze genoeg potentie zien in markten waar deze wetgeving niet geldt.

Boom’s XB-1 schaalmodel demonstratievliegtuig maakt in 2024 de eerste vlucht vanuit Mojave, Californië. Het vliegtuig heeft inmiddels verschillende tests ondergaan, waaronder taxiën tot 90 knopen en systeemintegratietests.