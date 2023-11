Weerslag op aantal boekingen wereldwijd door onrust Israël

Er is een significante daling van het aantal boekingen wereldwijd sinds de aanval van Hamas op Israël van 7 oktober. Dat is de conclusie die onderzoeksbureau voor de reisindustrie TravelKeys trekt bij een analyse van het aantal boekingen van voor de aanval en erna in relatie tot piekjaar 2019.

Het zal geen verrassing zijn dat het aantal vluchten van en naar Israël de sterkste daling kent. Kort na de aanval van Hamas besloten luchtvaartmaatschappijen te stoppen met het vliegen op Tel Aviv. Het onderzoek laat een daling van 155 procent punt (p.p) zien. Een daling van meer dan 100 p.p. houdt bij de methode van TravelKeys in dat niet alleen het aantal nieuwe boekingen sterk is afgenomen, maar ook vluchten zijn geannuleerd. Na Israël daalt het aantal boekingen in Saudi-Arabië en Jordanië met respectievelijk 67 en 53 p.p. het hardst.