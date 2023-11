KLM de dupe? ‘Kon je van heel ver zien aankomen’

KLM moet slots inleveren als vergelding voor de krimp op Schiphol waardoor Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen minder op deze bestemming kunnen vliegen. Daardoor komen banen mogelijk op het spel te staan.

De slotcoördinator (ACNL) bepaalde vorige week dat alleen airlines met ‘historische’ slots gebruik mogen blijven maken van de Amsterdamse luchthaven. JetBlue maakte afgelopen zomer haar debuut op Schiphol. De slotcoördinator ziet daardoor voor deze Amerikaanse nieuwkomer geen ruimte. Hoewel JetBlue de afgelopen weken reeds aangaf stappen te willen ondernemen als zij haar plekje op Schiphol niet behield, werd dat besluit toch doorgezet.

Gevolgen voor KLM

Niet alleen JetBlue wordt getroffen. Delta maakt op grote schaal gebruik van de luchthaven en zal de frequentie van haar vluchten moeten terugschroeven. De Amerikaanse overheid kan zich niet vinden in het besluit van het demissionair kabinet en heeft laten weten dat KLM als straf ruim duizend slots in de VS moet inleveren. Hierdoor kunnen volgens Amerikakenner Jan-Kees Emmer niet alleen meerdere banen bij KLM verdwijnen, ook voor het netwerk en de positie van Nederland in de internationale wereld zullen de gevolgen niet uitblijven. ‘Nu hebben wij een groot netwerk met vluchten over de hele wereld, ook naar de VS. Dat zal minder worden, maar dat is een politieke keuze geweest’, zei Emmer bij Goedemorgen Nederland op NPO 1.

Schending Open Skies-verdrag

JetBlue kaartte eerder aan dat Nederland met het terugdringen van het aantal (Amerikaanse) slots het Open Skies-verdrag schendt. Een onderdeel van dat verdrag is dat vrij verkeer tussen de VS en de Europese Unie mogelijk gemaakt wordt. ‘Dus als Schiphol zegt: wij kunnen minder Amerikaanse vliegtuigen ontvangen, want wij willen krimpen, dan zeggen de Amerikanen: prima, maar dan kunnen wij ook minder Nederlandse toestellen ontvangen. Dit kon je al van heel ver zien aankomen op het moment dat het kabinet besloot om te krimpen rondom Schiphol’, aldus Emmer.