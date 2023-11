Panda’s op reis met FedEx 777F

Drie panda’s zijn met een Boeing 777F van FedEx vanuit Washington Dulles Airport via Anchorage naar het Chinese Chengdu gevlogen.

De reis startte afgelopen woensdagmiddag lokale tijd. De drie panda’s, de 25-jarige Mei Xiang, de 26-jarige Tian Tian, en hun driejarige Xiao Qi Ji, verbleven onder het mom van ‘pandadiplomatie’ in de Nationaal Zoo in Washington. De huurcontracten werden echter niet verlengd waardoor de pandaberen moesten terugkeren naar China. Momenteel hebben de Verenigde Staten nog drie vier panda’s in de dierentuin in Atlanta rondlopen. Die huurcontracten lopen volgend jaar eveneens af. Giant pandas Mei Xiang, Tian Tian and Xiao Qi Ji being safely unloaded in their specialized travel crates from the @FedEx Panda Express after landing in Chengdu. Thanks to our vet who got this special look. #PandaStory @smithsonian pic.twitter.com/zI7xTK6g9v— National Zoo (@NationalZoo) November 9, 2023

Bamboe, speelgoed, water en koekjes

FedEx werkt nauw samen met de Chinese overheid en dierentuinen om panda’s over de hele wereld te vervoeren. ‘We zijn zeer vereerd om opnieuw de transporteur van reuzenpanda’s te zijn. De veilige levering van Mei Xiang, Tian Tian en Xiao Qi Ji is een bewijs van de inzet en het vermogen van het bedrijf om kostbare vracht veilig te vervoeren’, zei Richard Smith, president en CEO van Airline and International FedEx, in een verklaring. Het trio werd in containers van staal en plexiglas vervoerd. In de containers lag ongeveer 300 pond aan bamboe, speelgoed, water en koekjes. Woensdag werden de drie in FedEx-vrachtwagens naar de 777F op de luchthaven van Washington gebracht.

Negentien uur in de lucht

Het toestel, registratie N886FD, is op de voorkant voorzien van een afbeelding van een panda. De machine staat dan ook te boek als de ‘Panda Express’. De containers werden de 777F ingeladen. Rond de klok van 13:00 uur vertrok het vliegtuig in de richting van Chengdu. In Anchoraga (Alaska) maakte het een tankstop. De pandaberen werden tijdens de vlucht vergezeld door experts op het gebied van dierenverzorging. De 777F landde na een totale vluchtduur van negentien uur in Chengdu.