787 na elf uur vliegen weer terug bij af

Een Boeing 787-9 van Air New Zealand maakte afgelopen woensdag een vlucht van circa elf uur van Auckland naar Auckland (Nieuw-Zeeland).

De Dreamliner, registratie ZK-NZQ, steeg 20:45 uur lokale tijd op in westelijke richting waarna een bocht richting de Stille Oceaan gemaakt werd. Het toestel stond aan het begin van een vlucht naar het Amerikaanse Chicago. Ongeveer halverwege de Oceaan werd vanwege een ongespecificeerd technisch mankement besloten terug te keren naar de luchthaven waarvan vertrokken was. In geval van een dergelijk probleem moeten piloten een geschikte luchthaven kiezen om te kunnen landen. Niet alleen de lengte van de landingsbaan is daarbij belangrijk, ook of op dat vliegveld de juiste technici aanwezig zijn. Boven de Stille Oceaan hadden de vliegers van de 787 echter weinig keuze. ‘Dit heeft geresulteerd in de annulering van deze vlucht, omdat er bij de landing verdere inspecties aan het vliegtuig moesten worden uitgevoerd’, zegt een woordvoerder van Air New Zealand bij Stuff.

Door een technisch mankement keerde de 787 van Air New Zealand terug naar Auckland © Flightradar24.com

Passagiers omgeboekt

Na iets minder dan elf uur landde de machine opnieuw in Auckland. De 787 reed naar de gate waar de passagiers uitstapten. ‘Alle reizigers zijn nu omgeboekt naar de volgende beschikbare vlucht. We bedanken de reizigers voor hun geduld, terwijl we snel werken om het vliegtuig weer operationeel te maken’, aldus de woordvoerder. Volgens gegevens van Flightradar24 stond de machine ongeveer twee dagen aan de grond. Waaraan de monteurs gewerkt hebben, is niet bekend. Vrijdag hervatte de 787 haar operaties met een vlucht naar Brisbane (Australië), drie uur verderop. Waar de Dreamliner in iets minder dan elf uur terugkeerde naar de luchthaven van vertrek, deed een Airbus A380 van Emirates begin dit jaar daar iets langer over. De superjumbo, die toevallig eveneens op weg was naar Auckland, keerde boven de Indische Oceaan terug naar Dubai, omdat de Nieuw-Zeelandse stad geteisterd werd door een hevige storm.