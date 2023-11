Grondpersoneel rent naar Eva Air 777 | Video

Een Boeing 777-300 van Eva Air liep op het platform van Bangkok Suvarnabhumi Airport schade aan de rechtermotor op na een aanrijding.

Het toestel met de Hello Kitty – Shining Star-livery, registratie B-16722, was afgelopen donderdagmiddag geland uit Taipei (Taiwan). Het stond aan de gate en werd klaargemaakt voor een vlucht terug naar de bestemming waar het vandaan kwam. 14:40 uur zou die vlucht moeten vertrekken, maar dat ging niet door. Op een video die op de sociale media verscheen, is te zien dat een grondvoertuig met drie bagagekarretjes het platform opreed. Plotseling raakten de achterste twee door onbekende reden los. De beelden leggen vast hoe die twee ongecontroleerd richting de rechtermotor van de 777 reden. Het grondpersoneel merkte het op, maar kon de aanvaring niet meer voorkomen. De beide bagagekarren kwamen tegen de motor tot stilstand. Eva Air Boeing 777-300 (B-16722, built 2015) took minor damage to its engine #2 nacelle while standing at the gate (stand 65) at Bangkok-Intl Airport (VTBS), Thailand. A pair of baggage containers uncoupled and sped uncontrolled toward the aircraft. No one was hurt.… pic.twitter.com/IFKv0kTFYN— JACDEC (@JacdecNew) November 10, 2023

Schade aan motor

Niemand raakte bij de aanvaring gewond, maar de op tilt geraakte bagagekarren zorgden wel voor schade aan de vliegtuigmotor. Over de precieze schade is niets bekendgemaakt door EVA Air. De 777-vlucht werd geannuleerd. Volgens Aviation Source zouden 262 passagiers aan boord stappen. De luchtvaartmaatschappij regelde voor hen een nieuwe vlucht. Volgens gegevens van Flightradar24 stond de 777 twee dagen aan de grond. Gisteren hervatte het vliegtuig haar operaties en dat uitgerekend met een vlucht naar de luchthaven waar het twee dagen eerder heen zou vliegen.

Eind oktober zorgde een bagagekar eveneens voor schade aan toestellen toen die tot twee keer toe werd meegenomen door de wind en achtereenvolgens met zowel een CRJ-200 als een Airbus A319 in botsing kwam.