Slotcoördinator Schiphol niet onder indruk van JetBlue

JetBlue mag vanaf komend zomerseizoen niet langer gebruik maken van Schiphol. Hugo Thomassen, directeur van slotcoördinator (ACNL), geeft toelichting.

Doordat Schiphol gaat krimpen moet gesneden worden in het aantal vluchten. Terwijl er eerst jaarlijks 500.000 uitgevoerd werden, zijn dat er vanaf volgend jaar in ieder geval 40.000 minder. Behalve JetBlue vliegt ook Air India niet langer op Schiphol. Dat komt doordat luchtvaartmaatschappijen die geen ‘historische’ slots op de Amsterdamse luchthaven bezitten, letterlijk moeten vertrekken. ‘Er is gewoon geen plek meer voor JetBlue en 23 andere partijen. Historische rechten worden als eerste vergeven en daarbuiten is er gewoon weinig ruimte’, verklaart Thomassen bij RTL Nieuws.

Andere interpretaties

JetBlue vindt dat nieuwe toetreders hierdoor geen kans krijgen, omdat de markt voor hen op deze manier gesloten wordt. Alleen maatschappijen die al langer gebruik maken van Schiphol mogen blijven. Daarnaast stelt JetBlue dat het Open Skies-verdrag geschonden wordt, het verdrag dat vrij verkeer tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie mogelijk maakt. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat spreekt dat echter tegen. Zij is van mening dat het verdrag uitsluitend over het gebruik van de luchtruimen en luchthavens gaat. ‘Deze bewering van JetBlue klopt niet. Verkeersrechten en slots zijn niet hetzelfde, en het EU-VS Open Skies-verdrag garandeert geen slots’, verklaart het ministerie. De Amerikaanse regering overweegt in ieder geval maatregelen als vergelding op de reductie van het aantal slots van luchtvaartmaatschappijen uit de VS. Naar verwachting zal KLM met haar vluchten vanaf Schiphol het hardst geraakt worden.