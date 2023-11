42 jaar oude Antonov gecrasht in Rusland

Vrijdag stortte een oude Antonov An-2 neer in het oosten van Rusland. Alle inzittenden overleefden het ongeval.

De Antonov An-2, registratie RA-84566, raakte vrijdag vermist in de regio Tsjoekotka, in het oosten van Rusland. Het toestel voerde namens Strizh Avia een vrachtvlucht uit van Pevek naar Polyarny en had onder andere sigaretten, uien, nieuwe kettingen voor kettingzagen en post aan boord. Ook vloog er een passagier mee. Volgens lokale autoriteiten viel tijdens de vlucht alle communicatie weg en arriveerde het vliegtuig nooit op de bestemming.

Er werd direct een zoektocht gestart naar het vliegtuig, dat inmiddels is gevonden. Zowel de passagier als de twee piloten hebben de crash overleefd. De copiloot raakte zwaargewond en is naar een ziekenhuis gebracht. De andere inzittenden liepen lichte verwondingen op. De Antonov is grotendeels verwoest, zo is te zien op een video van de passagier. Hoe de crash kon gebeuren is nog niet duidelijk. Ongunstige weersomstandigheden speelden mogelijk een rol bij het incident.

Zweden

Eerder dit jaar crashte er ook al een Antonov An-2. Het ongeval in Zweden werd door omstanders gefilmd. De piloot, die ruim dertig jaar ervaring heeft met de An-2, wilde van een klein grasveld opstijgen. Op de video is te zien hoe het vliegtuig geen hoogte wint en het de bomen aan het einde van het grasveld raakt. Alle inzittenden overleefden het ongeval met lichte verwondingen.