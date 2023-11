Eerste vlucht B-21 stealth bommenwerper

Afgelopen vrijdag maakte de B-21 Raider stealth bommenwerper haar eerste vlucht vanaf het vliegveld Palmdale in Californië. Een woordvoerder van de Amerikaanse luchtmacht bevestigde dat het toestel de eerste testvlucht had volbracht. Op sociale media verschenen diverse foto’s van de bommenwerper in vlucht.

Met deze eerste testvlucht ligt fabrikant Northrop Grumman voorlopig nog op schema met het testprogramma. Eerder werd bekend dat “aan het eind van dit jaar” de eerste vlucht van de B-21 zou plaatsvinden. Het bedrijf heeft op dit moment zes B-21’s in aanbouw, die gebruikt zullen worden voor een uitgebreid test- en evaluatieprogramma van de stealth bommenwerper. Hierbij wordt intensief samengewerkt met de USAF als opdrachtgever.

‘Het testen tijdens de vlucht is een belangrijke stap in het testprogramma dat wordt geleid door het Air Force Test Center en de 412th Test Wing’s B-21 Combined Test Force. Dit levert een aanvalscapaciteit op die over lange afstand diep in vijandelijk gebied kan doordringen. Het kan agressie en strategische aanvallen tegen de Verenigde Staten, bondgenoten en partners afschrikken’, aldus een USAF-woordvoerder tegen Amerikaanse media.

Mijlpaal

De CEO van Northrop Grumman, Kathy Warden, verwacht dat voor het eind van dit jaar het contract wordt ondertekend voor een eerst LRIP, een Low Rate Initial Production. Bij de bekendmaking van de kwartaalcijfers vorige maand, zei Warden: ‘De eerste vlucht [van de B-21; red] is een mijlpaal die de USAF bereikt wilt zien, voor toekenning van het contract.’