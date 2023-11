Emirates plaatst grote bestelling

Emirates plaatste een grote order op de eerste dag van de Dubai Airshow. Met de bestelling toont de luchtvaartmaatschappij weer vertrouwen in de Boeing 777X

Emirates kondigde de bestelling voor negentig Boeing 777X-toestellen maandag aan. Daarmee stijgt het totaal aantal bestelde 777X’en naar 205. De kans dat de 777-8 onderdeel is van de order, is klein. In juli werd namelijk duidelijk dat de golfmaatschappij een bestelling voor zestien 777-8’s had omgezet in hetzelfde aantal 777-9’s. Het is niet duidelijk waarom Emirates daarvoor koos.

Met de nieuwe bestelling toont deairline weer vertrouwen in het 777X-programma. In het verleden uitte Tim Clark, Emirates-CEO, meermaals zijn frustratie over het gebrek aan communicatie van Boeing met betrekking tot de ontwikkeling van de 777X. Zo werd het ontwerp van de kleinere variant aangepast zonder dat de maatschappij dat van te voren wist. Later werd de ontwikkeling van het toestel op pauze gezet en nu geeft Boeing prioriteit aan een vrachtversie van de 777X, die inmiddels al meer bestellingen heeft ontvangen dan de passagiersversie van de 777-8.

Dubai Airshow

Maandag is de eerste dag van de Dubai Airshow op Al Mahktoum International Airport. De vliegshow, vergelijkbaar met de Farnborough Airshow en Salon du Bourget, duurt vijf dagen en wordt iedere twee jaar gehouden. Tientallen vliegtuigfabrikanten en luchtvaartmaatschappijen stellen hun nieuwste toestellen ten toon. Naar verwachting worden tijdens deze editie meerdere grote bestellingen aangekondigd. Rusland neemt dit jaar ook weer deel aan het evenement.