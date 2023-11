KLM 737 vliegt een klein uur op 700 meter hoogte

Een Boeing 737-800 van KLM vloog zaterdag aan het eind van de middag een rondje over Nederland met aan boord kinderen van de Stichting Hoogvliegers.

De machine, registratie PH-BXU, steeg om 15:35 uur op vanaf de Kaagbaan op Schiphol. Op een hoogte van iets minder dan 700 meter vloog werd via Den Haag koers gezet richting Kinderdijk nabij Rotterdam. Daar cirkelde het vliegtuig één keer rond alvorens het doorvloog richting de Efteling. Daar maakte de 737 een lus en trok die door richting het noorden. Vervolgens maakten de piloten ongeveer ter hoogte van Harderwijk een bocht richting Noord-Holland waarna ze via Wormerveer oplijnden voor de Buitenveldertbaan. Daar landde het vliegtuig een klein uur later. De 737 werd bij de D-pier onthaald met een watersaluut. De vlucht bleef bij de Nederlandse inwoners niet onopgemerkt. Op X, het voormalige Twitter, plaatsten meerdere gebruikers afbeeldingen van de machine die op lage hoogte passeerde. Long distance shots of @KLM PH-BXU as #KLM1, turning over the Efteling theme park during it’s tour over The Netherlands for stichting @Hoogvliegers



Evenementen Hoogvliegers

Aan boord van de 737 zaten kinderen en hun ouders van de Stichting Hoogvliegers. Deze organisatie zet zich in om zowel ernstig zieke kinderen als kinderen met een handicap een onvergetelijke dag te bezorgen als piloot. De Hoogvliegers organiseerde in de afgelopen jaren in samenwerking met KLM meerdere vluchten. In 2013 werd een 737 boven Nederland begeleid door meerdere F16’s. In 2014, het jaar waarin KLM afscheid nam van de MD-11, werd met deze driemotorige jet eveneens een rondje boven Nederland gemaakt met een tussenstop op Vliegbasis Gilze-Rijen waar op dat moment de Luchtmachtdagen plaats vonden.

Ook houdt de stichting meerdere Hoogvliegersdagen. Dit jaar vonden die onder meer plaats in Breda, Hoogeveen en Hilversum. Op die dagen stappen kinderen aan boord van een vliegtuig in de general aviation waarmee ze de lucht in gaan. Hoogvliegers beschikt over een eigen ‘ambulancevliegtuig’ die sinds oktober dit jaar gepositioneerd staat op Lelystad Airport.