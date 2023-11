Lichaam ligt tien uur op stoel in A330

Een vrouw overleed vorige week maandag tijdens een vlucht van een Airbus A330 van Azul Linhas Aéreas aan een natuurlijke dood.

Ze zat aan boord van een A330, registratie PR-AIW, die 21:20 uur vertrok vanuit Fort Lauderdale, Florida, op weg naar Belo Horizonte, Brazilië. De vrouw van wie geen identiteit bekendgemaakt is, had een stoel in de businessclass. Halverwege de vlucht werd ze plotseling ziek. Op de vraag van het cabinepersoneel of er reizigers met een medische achtergrond aan boord waren, diende een arts zich aan. De vrouw kon echter niet meer gered worden en overleed volgens de medicus aan een natuurlijke dood.

Onderzoek in A330

Het is niet bekend wanneer het medische noodgeval zich aandiende. Vaak wordt besloten een ongeplande landing te maken, zoals dat begin dit jaar tijdens een KLM-vlucht gebeurde. De A330 vloog echter door richting haar bestemming. Naar verluidt heeft het lichaam van de vrouw nog tien uur aan boord van het toestel gelegen als gevolg van onderzoek door de politie waarbij een lijkschouwer tests uitvoerde. ‘Zodra we de feiten wisten, vroegen we of een lijkwagen naar de luchthaven gestuurd kon worden om het lichaam naar het Medisch-Juridisch Instituut te brengen’, aldus een woordvoerder van de politie bij The Mirror. Daar vindt nog autopsie plaats wat inhoudt dat inwendig bekeken wordt wat de oorzaak van de dood van de vrouw was. De A330 was heel de dag niet meer operationeel. Pas een dag later voerde die weer een vlucht uit vanuit Belo Horizonte naar Orlando (Verenigde Staten).