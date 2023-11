Megaorder van Turkish Airlines op komst

Turkish Airlines overweegt een bestelling te plaatsen voor ruim 350 vliegtuigen. De order zou alleen voor Airbus-toestellen zijn.

Turkish Airlines maakte eerder al bekend haar vloot flink te willen uitbreiden en een recordbestelling te gaan plaatsen voor maar liefst zeshonderd vliegtuigen. De order is daarentegen nog altijd niet geplaatst. Volgens Mehmet Faith Korkmaz, hoofd van de investeringsafdeling van de maatschappij, is dat te wijten aan de huidige problemen bij motorfabrikanten. De airline had door de complicaties meer tijd nodig om de details voor de bestelling uit te werken.

De aankondiging van de bestelling lijkt nu weer een stuk dichterbij na een vergadering tussen Airbus en Turkish Airlines in Istanbul. Tijdens de bijeenkomst werd gesproken over de aankoop van 75 A350-900’s, vijftien A350-1000’s, vijf A350F’s en 250 A321neo-vliegtuigen. Als de partijen snel tot een overeenkomst komen zou, de order snel kunnen worden geplaatst.

Vlootuitbreiding

Turkish Airlines heeft zich ten doel gesteld haar vloot tegen 2033 te verdubbelen tot maar liefst achthonderd vliegtuigen. De vloot moet groeien tot vijfhonderd toestellen in 2025 en zeshonderd in 2028. Momenteel beschikt de maatschappij voornamelijk over machines van het type Airbus A319, A320, A321, A330, A350 en Boeing 737, 737 MAX, 777 en 787.

Dubai Airshow

Maandag ging de Dubai Airshow op Al Mahktoum International Airport van start. Het evenement werd afgetrapt met twee grote orders. Emirates bestelde negentig 777X’en bij Boeing. Het Turkse SunExpress plaatste ook een order voor negentig vliegtuigen, maar dan voor de Boeing 737 MAX 8 en MAX 10.