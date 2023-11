Delta-passagier wil niet dat steward ‘berisping’ krijgt

Bobbi Storm, zangeres en passagier aan boord van een Delta-vlucht, die het zingen niet kon laten, neemt het nu toch op voor de steward die ‘gewoon zijn werk deed’.

Vlak nadat het sein met stoelriemen vast na take-off werd uitgedaan stond Storm op en begon ze haar meest recent uitgebrachte nummer te zingen. Ondanks meerdere waarschuwingen bleef ze haar zangkunsten vertonen. In een video zegt ze dat haar christelijke zanggroep genomineerd is voor een van de beste gospelalbums, een genre in de christelijke muziek. Het Delta-cabinepersoneel zat echter niet op het spontane optreden te wachten. Een steward liep naar de passagier toe en vroeg haar ermee te stoppen. Daarop reageerde Storm dat ‘de Heer haar zei dit te doen’. Ondanks dat bleef het cabinelid zijn standpunt herhalen. Hij sloot niet uit dat er een ongeplande landing gemaakt moest worden als de zangeres geen gehoor zou geven aan zijn verzoek. Uiteindelijk nam Storm plaats op haar stoel. Terwijl de Delta-vlucht gewoon werd doorgezet, vroeg ze feedback van andere reizigers. What do you think? Bobbi Storm is a Christian Musician who was just nominated for a Grammy and wanted to share her great news with the plane. The flight attendant was not having it. I understand her excitement, but I understand his desire for order. But I think he was mean.… pic.twitter.com/yrIdBXaEsb— Miss Understanding (@VeganCheat92403) November 11, 2023 Grammy-nominated gospel singer Bobbi Storm refused to stop singing on an airplane and was confronted by an airline employee. She claimed that she is only doing what the Lord is telling her to do. pic.twitter.com/KFbUYjbLCs— Ian Miles Cheong (@stillgray) November 13, 2023

De luchtvaartmaatschappij nam na afloop van de vlucht contact op met Storm. ‘Voor de veiligheid van onze reizigers en bemanning is het altijd belangrijk de instructies van de bemanning op te volgen’, stelde Delta bij de Insider. Afgelopen weekend uploadde de vrouw een video op haar sociale media waarin ze bevestigde dat zij en de maatschappij met elkaar gesproken hadden. Ze pleitte er dan ook voor dat het cabinelid geen ‘berisping’ zou krijgen naar aanleiding van het voorval. ‘Ik wil gewoon dat we onthouden hoe we met elkaar moeten omgaan’, zei ze. In de reacties schreven mensen onder meer dat de steward gewoon ‘zijn werk deed’ en dat ‘sommige passagiers niet willen luisteren naar iemand die tijdens de vlucht zingt’.