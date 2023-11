Harbers’ krimpplan Schiphol opgeschort

Minister Harbers van Infrastructuur heeft besloten het plan op te schorten om het aantal vliegbewegingen op Schiphol te beperken. Dat schrijft de bewindspersoon vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Het plan van minister Mark Harbers (VVD) was het aantal vliegbewegingen op Schiphol tijdens het komende zomerseizoen te beperken tot 460.000. Dit kwam hem op kritiek te staan uit verschillende hoeken. Onder de druk van Amerika en de Europese Commissie wordt het plan nu opgeschort. Het Amerikaanse Department of Transportation (USDOT) stelt namelijk dat de krimpplannen van het kabinet een schending van het EU-VS Open Skies-verdrag betekenen. Toen dit begin november door de Amerikanen officieel kenbaar werd gemaakt was de weg voor sancties geopend. De Europese Commissie schaarde zich in de kwestie achter de Amerikanen.

Het kabinet moest derhalve besluiten de krimpplannen op de lange baan te schuiven. Harbers erkent dat dit een ‘bittere pil is voor de omgeving’ maar hij benadrukt dat het kabinet zich blijft inzetten voor de belanghebbenden. Zo geeft hij in de brief aan een beroep te hebben gedaan op KLM, als grootste gebruiker van Schiphol, om te bezien welke maatregelen zij kunnen treffen om de geluidsoverlast te beperken.

Politiek heikel punt

Waar de luchtvaart in de verkiezingscampagnes nog geen veelbesproken thema is geweest zal dat naar alle waarschijnlijkheid nu wel veranderen. Schiphol staat er bij de meerderheid van de partijen niet goed op. Zo wordt in verkiezingsprogramma’s geroepen om serieuze krimp. Alleen op rechts staan partijen positief tegenover ’s lands grootste luchthaven. Harbers’ VVD heeft het over ‘trots zijn’ op Schiphol en BVNL en Ja21 spreken zelfs over groei. Als na 2023 een Tweede Kamer wordt gevormd volgens de huidige peilingen, is er echter een meerderheid voor gedwongen krimp, gegeven onder andere de programma’s van GroenLinks-PvdA en NSC, respectievelijk de nummer twee en drie in de peilingen.