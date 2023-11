Knaagdier zorgt voor noodtoestand 777

Een Boeing 777-300 van Air France keerde boven Afrika terug naar Parijs Charles de Gaulle wegens een mogelijk knaagdier aan boord.

Het toestel, registratie F-GSQD, steeg afgelopen gisterenochtend 11:30 uur, een uur later dan de aanvankelijke vertrektijd, in westelijke richting op vanuit de Franse stad, op weg naar Brazzaville, de hoofdstad van de Republiek Congo. Via de Middellandse Zee, precies over het Spaanse eiland Mallorca, zette de 777 de route richting het Afrikaanse land voort. Ter hoogte van Algerije besloten de piloten terug te keren naar Parijs, omdat volgens Aviation Source vermoedelijk een knaagdier het toestel ingestapt was. Behalve dat passagiers knaagdieren niet mee aan boord mogen nemen, kunnen deze dieren ervoor zorgen dat kabels doorgebeten worden. In 2018 gebeurde dat in een Airbus A340, het Duitse regeringsvliegtuig, waarmee Olaf Scholz, toentertijd minister van Financiën, zou terugvliegen na een top in Indonesië.

Boven Algerije keerde de 777 om wegens de aanwezigheid van een knaagdier © Flightradar24.com

Squawk code 7700

Of het knaagdier aan boord van de 777 voor een gevaarlijke situatie zorgde, is niet bekend. De piloten kondigden in ieder geval tijdens de nadering van Parijs squawk code 7700 af. Dit gebeurt als een vliegtuig zich in een noodtoestand bevindt. Boven het noordoosten van Parijs Charles de Gaulle kwam de machine in de wachtstand te vliegen. Rond de klok van 16:00 uur landde de 777 op baan 27 en taxiede het naar de gate. De 325 passagiers stapten uit en werden door Air France omgeboekt naar een nieuwe vlucht. Onderhoudsteams inspecteerden het vliegtuig. De machine stond volgens gegevens van Flightradar24 één dag aan de grond. De verwachting is dat het later vanmiddag gebruiksklaar is voor een vlucht naar de Senegalese hoofdstad Dakar.