Roemeens Trainingscentrum voor F-16 geopend

In Roemenië is gisteren het European Fighter Training Center (EFTC) geopend. Op deze leslocatie zullen Roemeense en Oekraïense vliegers opgeleid worden in de F-16. Minister Kajsa Ollongren was aanwezig bij de opening.

In Roemenie wordt vanaf nu getraind met de F-16. De Roemeense luchtmacht beschikt sinds kort over de Amerikaanse jachtvliegtuigen. De NAVO-lidstaat gaat met deze toestellen het oostelijke luchtruim van het bondgenootschap bewaken.

Minister Ollongren spreekt vol enthousiasme over het EFTC: ‘Roemenië zal hierdoor een cruciale bijdrage kunnen leveren aan de bescherming van de Europese oostflank. De toekomst van het trainingscentrum ligt in bekwame handen’.

Het Roemeense opleidingscentrum geniet internationaal voornamelijk bekendheid door de rol die het gaat spelen in de opleiding van Oekraïense vliegers. In het licht daarvan waren zowel de Amerikaanse als de Oekraïense ambassadeur in Roemenië aanwezig bij de opening. Ook was fabrikant Lockheed Martin vertegenwoordigd. Volgens Ollongren, die als minister leiding geeft aan de internationale coalitie voor de levering van F-16-toestellen, is de opening van het opleidingscentrum een belangrijke stap in de verdediging van Oekraïne tegen de Russische agressie. De bewindsvrouw bezocht nog geen twee weken geleden het door oorlog geteisterde Kharkiv en Kyiv in Oekraïne. Wanneer de F-16’s die door Nederland en de andere partners geschonken worden ingezet kunnen worden, is nog onbekend. De eerste Nederlandse toestellen zijn wel al in Roemenië aanwezig.