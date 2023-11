Tweestrijd door voorgenomen krimp Schiphol

Vertegenwoordigers van de Verenigde Staten, Europese Unie en Nederland praten in Brussel met elkaar over de mogelijke sancties als vergelding op de verwachte krimp van Schiphol.

Het doel is dat voorkomen moet worden dat de VS die strafmaatregelen als vergelding op de reductie van het aantal Amerikaanse slots en de verwachte verdwijning van JetBlue op Schiphol daadwerkelijk uitvoert. Vertegenwoordigers van de VS kwamen niet alleen om deze kwestie naar Europa. Het land verzet zich eveneens tegen de krimp van Schiphol, omdat de ‘achterhaalde data niet gebaseerd zijn op de huidige situatie van de luchthaven’.

Zoektocht naar middenweg

JetBlue vroeg dan ook eerder advies bij het Department of Transportation (DOT) of KLM mogelijk geweerd zou kunnen worden van New York John F. Kennedy. Daarnaast wordt gedreigd dat KLM samen met andere Nederlandse luchtvaartmaatschappijen, waaronder TUI, minder vaak naar het Amerikaanse continent zouden kunnen vliegen. Om dat te voorkomen geeft een woordvoerder van de Nederlandse ambassade in Washington bij De Telegraaf aan dat gekeken wordt naar een middenweg. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, waar de VS al langere tijd druk op probeert uit te oefenen wegens de verwachte krimp van Schiphol, laat weten ‘in goed overleg’ tot een oplossing te willen komen. Het Amerikaanse ministerie van Transport reageerde niet op de kwestie.

Nieuw probleem

Nederland belandt daardoor volgens luchtvaartjurist Pablo Mendes de Leon in een tweestrijd. Als Nederland de Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen enerzijds meer slots toezegt, komen de start- en landingsrechten op Schiphol van andere maatschappijen in het geding; bij het negeren van de sancties van de VS dreigen de Nederlandse luchtvaartmaatschappijen anderzijds de dupe te worden.