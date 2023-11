EasyJet A320 kan op twee luchthavens niet landen

Een Airbus A320 van easyJet slaagde er niet in om in het Zwitserse Genève te landen en deed daarna een poging in Basel om vervolgens in Zürich uit te komen.

De machine, registratie HB-JZR, vertrok gisteren aan het eind van de middag vanuit Nice, Frankrijk. Nadat de A320 circa drie kwartier onderweg was, naderde die de Zwitserse stad. Op baan 22 zou het vliegtuig de landing maken. De luchtverkeersleiding liet aan de piloten weten dat de wind aan het draaien was. Op een hoogte van 400 meter boven de landingsbaan werd een doorstart gemaakt. Vervolgens klom de machine naar een hoogte van bijna zeven kilometer op weg naar Basel, een stad ongeveer 250 kilometer ten noorden van de aanvankelijke bestemming.

Na een mislukte landingspoging in Genève en Basel vloog de easyJet A320 door naar Zürich waar het wel lukte © Flightradar24.com

Door naar Basel en Zürich

In Basel zou de A320 op baan 15 gaan landen. De piloten slaagden er echter wederom niet in het vliegtuig aan de grond te zetten. Daarna werd besloten door te vliegen naar Zürich, opnieuw een andere stad in Zwitserland. Terwijl de vliegers de route naar die luchthaven voortzetten, kregen ze te maken met een brandstoftekort en kondigden ze de noodtoestand af. Normaal gesproken duurt een vlucht van Nice naar Genève volgens Flightradar24 ongeveer een uur. Inmiddels zat de A320 naar Zürich al bijna anderhalf uur in de lucht. De piloten lieten volgens AV Herald aan de luchtverkeersleiding weten dat ze na de mislukte poging in Basel nog achttien minuten aan brandstof bij zich hadden. Na iets meer dan anderhalf uur landde het vliegtuig op baan 14 van de luchthaven van Zürich. Daarna taxiede de machine naar het platform. De eerstvolgende vlucht naar Genève werd gisterenmiddag geannuleerd. De verwachting is dat de machine vanmiddag alsnog daarheen vliegt.