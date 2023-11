Hond laat A320neo volledig terugkeren

Een Airbus A320neo van Vistara Airlines keerde afgelopen dinsdag terug naar de luchthaven van herkomst nadat op de bestemming een hond op de landingsbaan gesignaleerd werd.

De machine, registratie VT-TQP, vertrok 13:15 uur voor een binnenlandse vlucht vanuit het Indiase Bengaluru naar Goa. Na een vlucht van ongeveer een uur naderde de A320neo haar bestemming. De luchtverkeersleiding vroeg de piloten met de landing te wachten omdat een hond op de baan liep. Zowel het vertrekkende als aankomende vliegverkeer werd tijdelijk stilgelegd. Hoe het dier de luchthaven heeft kunnen betreden, is niet bekend. Het betrof in ieder geval een zwerfhond. De A320 vloog in eerste instantie op een hoogte van bijna driehonderd meter over de landingsbaan. Daarna trok het toestel op en cirkelde het nog één keer rond ten oosten van de luchthaven van Goa.

Na twee rondjes besloot de A320-gezagvoerder terug te keren naar Bengaluru © Flightradar24.com

Terug naar Bengaluru

De luchtverkeersleiding hield de situatie nauwlettend in de gaten en wachtte totdat weer veilig geland kon worden. De A320neo-gezagvoerder besloot echter vroegtijdig terug te keren. De reden daarvan is vooralsnog niet bekend, maar volgens Simple Flying maakt een captain een weloverwogen beslissing om om te keren naar het vertrekpunt. Dhanamjaya Rao, directeur van het vliegveld van Goa, laat bij datzelfde medium weten dat honden vaker de landingsbaan betreden. Een vast protocol is dat het vliegverkeer onmiddellijk stil komt te liggen en dat de vertraging van vluchten beperkt blijft. In de tijd waarin de A320neo terugvloog, werd het vliegverkeer hervat. Hierdoor konden twee vluchten van IndiGo, de luchtvaartmaatschappij waarvan oud-KLM-CEO Pieter Elbers tegenwoordig topman is, wel landen. Een klein uur na het laatste rondje landde het toestel in Bengaluru. Wat met de passagiers gebeurde, is onduidelijk.