Joby Aviation laat taxi’s vliegen in New York

Joby Aviation heeft de eerste elektrische taxivlucht in New York City uitgevoerd. Het Amerikaanse bedrijf is een van de frontrunners op het gebied van elektrische Vertical Take-Off and Landing vliegtuigen.

Een eVTOL-toestel van Joby Aviation voerde afgelopen week voor het eerst een demonstratievlucht uit vanaf de Downtown Heliport in Manhattan. Het vliegtuig van Joby deed dit als onderdeel van een evenement waarbij burgemeester Eric Adams aankondigde dat de stad de heliport zou elektrificeren.

JoeBen Bevirt, de oprichter en CEO van Joby Aviation, is enthousiast: ‘We zijn van plan om stille, emissievrije vluchten betaalbaar en alledaags te maken voor de inwoners van New York. Hiermee zullen we ook de impact van helikoptergeluid aanzienlijk verminderen’. De ondernemer roemt bovendien de rol van New York in de ontwikkeling van deze vooruitstrevende tak van luchtvaart. ‘Door een van de beroemdste heliports ter wereld te elektrificeren toont New York wereldwijd leiderschap in de acceptatie van elektrisch luchtvervoer. We zijn dankbaar voor de steun van de stad’, sprak Bevirt.

Luchttaxi’s

Niet alleen Joby is bezig met de ontwikkeling van luchttaxi’s. Luchttaxibedrijven als Joby en Wisk moesten in het verleden dergelijke plannen jaren uitstellen. In 2017 zei Uber te werken aan elektrische luchttaxi’s die tegen 2020 passagiersvluchten zouden uitvoeren. In plaats daarvan was dat het jaar waarin Uber zijn luchttaxi-eenheid verkocht aan Joby, waar werd gezegd dat de dienst ‘zo vroeg als 2023’ kon beginnen.