Schiphol teleurgesteld over uitstel krimp

Gisteren werd bekend dat de krimp van Schiphol uitgesteld wordt. De luchthaven is daar echter niet over te spreken.

Volgens het vliegveld leidt een uitstel van de vermindering van het aantal vliegbewegingen tot blijvende geluidsoverlast. ‘Schiphol is teleurgesteld over de recente ontwikkelingen, omdat omwonenden aan het kortste eind trekken. Het terugdringen van het aantal vluchten is voor ons geen doel op zich, maar gaf wel duidelijkheid en zekerheid voor omwonenden’, aldus Schiphol in een verklaring. ‘Het wordt tijd dat de overlast voor omwonenden merkbaar wordt verminderd.’ Ruud Sondag, CEO van de luchthaven, pleitte reeds eerder voor een krimp. Hij zei dat de ‘zorgen van de bewoners niet demissionair’ zijn waarmee hij erop doelde dat de krimp niet op losse schroeven diende te komen staan toen het kabinet aftrad. The government's experimental regulation is being suspended. This means that the maximum of 460,000 flights no longer applies. We are disappointed by this development seeing as the regulatory scheme gave local residents clarity and certainty. https://t.co/CrrVVutITm pic.twitter.com/CAsL8UcaeW— Schiphol (@Schiphol) November 14, 2023

Meer maatregelen

Behalve een krimp wilde Sondag meerdere maatregelen treffen om vliegoverlast te verminderen. Zo openbaarde de topman het plan dat vliegtuigen tussen 0:00 uur en 6:00 uur niet mogen opstijgen, terwijl tussen middernacht en 5:00 niet geland mag worden. Tevens zette hij in op het weren van privévliegtuigen en toestellen die voor veel lawaai zorgen. ‘Het belang van een nachtsluiting van Schiphol wordt nu nog urgenter. Dat geldt ook voor de overige maatregelen uit ons 8-puntenplan, zoals het verbod op privévluchten en het verbieden van vliegtuigen die voor het meeste geluid zorgen’, vervolgt Schiphol.

Onzekerheid blijft heersen

Daarnaast is het vliegveld van mening dat het uitstel eveneens resulteert in onzekerheid voor de luchtvaartsector zelf. Luchtvaartmaatschappijen kampten daar al eerder mee, omdat rechtszaken en hoger beroepen ertoe leidden dat zij niet meer wisten waar ze aan toe waren en hoe de Nederlandse luchtvaart uiteindelijk vormgegeven zou worden.